Вице-мэр Ефимов: за полгода малый и средний бизнес арендовал у Москвы более 100 помещений по льготной ставке

102 нежилых помещения взяли в аренду на льготных условиях у властей Москвы малые и средние предприниматели, а также самозанятые с января по июнь 2022 года. Общая площадь предоставленной недвижимости составила 7,5 тыс кв м, сообщил 25 июля заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Напомним, что начальная ставка льготной аренды для подвальных помещений, принадлежащих столице, составляет 1 тыс рублей за кв м в год, а для недвижимости в надземной части зданий — 5 тыс рублей за кв м в год.



«С начала этого года по результатам торгов субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане заключили с городом 102 договора аренды на столичные объекты недвижимости общей площадью 7,5 тыс кв м. Все помещения имеют свободное назначение: там можно открыть продуктовые магазины, офисы, пункты бытовых услуг, а также другие виды бизнеса. Договоры с предпринимателями заключены на 10 лет», — рассказал Владимир Ефимов.



По оценкам властей столицы, больше всего договоров аренды — 20 — заключили на городскую недвижимость, расположенную в Северо-Западном административном округе. А в Западном и Южном административных округах оформили по 17 таких соглашений.



«В первом полугодии представители малого и среднего предпринимательства и самозанятые арендовали 27 подвальных помещений общей площадью 2,4 тыс кв м. Еще 75 объектов совокупной площадью около 5,1 тыс кв м находятся в надземной части зданий», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.



Всего малые и средние предприниматели, а также самозянятые арендуют у правительства Москвы на льготных условиях более 3 тыс помещений под ведение бизнеса. Общая площадь этой недвижимости превышает 550 тыс кв м. Это примерно половина квадратных метров, которую Москва сдает в аренду.