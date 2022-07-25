ВЦИОМ назвал основные источники стресса россиян

Переживали стрессовые ситуации в текущем году 57% россиян, из них каждый четвертый — по нескольку раз в месяц. Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), нервное напряжение чаще всего испытывали молодые люди (79%). Кроме возраста, к факторам стресса специалисты отнесли плохое материальное положение (72%), урбанизованность (жители Москвы, Санкт-Петербурга испытывали стресс в 68% случаев) и активное использование интернета (70%). Главными источниками стресса большинство респондентов назвали работу, спецоперацию на Украине и нехватку денег.

Статья по теме: Развитие получат гибкие и оперативные

«Женщины говорят о стрессе на 9 п.п. чаще, чем мужчины (61% и 52% соответственно). В меньшей степени подвержены стрессу россияне старше 60 лет (не сталкивались со стрессом 57%, а сталкивались несколько раз в месяц не более 13%), проживающие в селе или небольших населенных пунктах до 100 тыс. чел. (48-49%) и отдающие предпочтение телевизору (60%). По-видимому, этому способствует размеренный образ жизни, отсутствие работы, выросшие дети», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Несмотря на распространенность проблемы, только 7% россиян обратились в этом году за помощью к психологам, 6% опрошенных стали чаще смотреть видео по психологии, причем среди 18-24 летних – каждый четвертый-пятый.

«Главный источник стресса для россиян – это работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. Об этом чаще говорят мужчины (28% против 18% у женщин) и россияне экономически активного возраста 25-44 лет (34-33%), с хорошим материальным положением (28%). Те, кто сталкивается со стрессом регулярно, несколько раз в месяц, указывали на работу в 1,6 раза чаще тех, кто испытывает стресс редко (28% и 17%)», — пояснили аналитики.

На втором месте по созданию нервозности, согласно опросу, – спецоперация на Украине (20%). 10% респондентов признались, что их переживания связаны с нестабильным финансовым положением, нехваткой денег, долгами или кредитами (18% у 18-24 летних). У тех, кто сталкивался со стрессом редко, на третье место вышел вариант «смерть близких» (11%). Среди опрошенных пенсионеров (60+) второе место в источниках стресса принадлежит проблемам с здоровьем (13%).