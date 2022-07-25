Высокотехнологичные отрасли распределили между вице-премьерами

По инициативе президента вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений, заявил на совещании премьер-министр Михаил Мишустин. Он распределил хайтек отрасли между семью зампредами и пообещал лично следить за результатами их работы.

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«Андрей Рэмович Белоусов станет курировать развитие технологий создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления в отрасли, а также транспортной техники нового поколения. Виктория Валериевна Абрамченко возьмет на контроль ситуацию с новыми разработками, необходимыми для мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения ее загрязнения. Теми, которые востребованы сельским хозяйством и агропромышленным комплексом, для предупреждения природных чрезвычайных ситуаций», — цитирует пресс-служба Мишустина.

Татьяна Голикова будет отвечать за ускоренное развитие генетических технологий и разработки в области биоинженерии, химической и биологической безопасности. Денис Мантуров станет курировать технологии создания современной ракетно-космической техники, связь пятого поколения, электронную компонентную базу и квантовые сенсоры, а также займется технологическим и атомным надзором.

Александр Новак будет контролировать вопросы технологий атомной и водородной энергетики, декарбонизацию промышленности и транспорт на основе природного газа, а также развитие распределенных интеллектуальных энергосистем и создание систем накопления электроэнергии, включая портативные.

Марат Хуснуллин назначен куратором технологий предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора. Дмитрий Чернышенко будет отвечать за искусственный интеллект, квантовые вычисления и коммуникационные интернет-решения, также в его ведении будет находиться компьютерное моделирование наноустройств и наноматериалов, их получение и обработка, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем.

Мишустин подчеркнул, что личное кураторство вице-премьерами развития критически значимых технологий и направлений – большая ответственность. И насколько эффективно они с этой работой справятся, так и будет складываться ситуация во вверенных им отраслях.

