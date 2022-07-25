Юань вытеснил евро

Несмотря на пик налогового периода, когда все ждут увеличения продажи долларов и евро со стороны экспортеров, рубль сегодня снизился к доллару на 1,4%. Последняя сделка прошла по котировке 58,11 руб. за доллар.
При этом объем торгов американской валютой был невелик, составив по контрактам расчетами «завтра» 112,7 млрд руб. Зато установил новый рекорд оборот юанем на Московской бирже: в паре юань-рубль расчетами «завтра» было наторговано почти 67,2 млрд руб., то есть более половины от оборота долларом и на треть больше, чем совершили сделок с евро.
Часть аналитиков считает: рост торгов юанем вызван тем, что какие-то крупные игроки перекладывают свои валютные запасы из рисковых долларов и евро в китайскую валюту. Некоторые полагают, что российские власти начали покупку юаня на нефтедоллары, тем самым торпедируя рост курса рубля. Есть также мнение, что российский экспорт уже в значительной части переориентировался на восточное направление, и теперь на пике налогового периода экспортеры увеличивают продажу не долларов, а юаня. Все эти точки зрения имеют право на существование.
Что же касается пары доллар-рубль, то сигналы по ней неоднозначны. С одной стороны, пара закрылась на уровнях, близких к максимальному внутридневному значению. Это говорит о том, что не весь спрос на американскую валюту был сегодня удовлетворен.
С другой стороны, пара приблизилась к техническому сопротивлению, при этом появилась техническая перепроданность рубля после трех сессий его снижения. С учетом налогового периода и возможности появления в любой момент в биржевом «стакане» крупного объема долларов на продажу, спекулянты вряд ли решатся пробовать пробить важный уровень.
«Доллару будет трудно преодолеть ближайшее сопротивление, находящееся в районе 59 руб. Скорее всего, попытка его пробоя будет совершена в конце текущей или в начале следующей недели, когда завершится налоговый период», - полагает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».