Юань вытеснил евро

Несмотря на пик налогового периода, когда все ждут увеличения продажи долларов и евро со стороны экспортеров, рубль сегодня снизился к доллару на 1,4%. Последняя сделка прошла по котировке 58,11 руб. за доллар.

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При этом объем торгов американской валютой был невелик, составив по контрактам расчетами «завтра» 112,7 млрд руб. Зато установил новый рекорд оборот юанем на Московской бирже: в паре юань-рубль расчетами «завтра» было наторговано почти 67,2 млрд руб., то есть более половины от оборота долларом и на треть больше, чем совершили сделок с евро.

Часть аналитиков считает: рост торгов юанем вызван тем, что какие-то крупные игроки перекладывают свои валютные запасы из рисковых долларов и евро в китайскую валюту. Некоторые полагают, что российские власти начали покупку юаня на нефтедоллары, тем самым торпедируя рост курса рубля. Есть также мнение, что российский экспорт уже в значительной части переориентировался на восточное направление, и теперь на пике налогового периода экспортеры увеличивают продажу не долларов, а юаня. Все эти точки зрения имеют право на существование.

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Что же касается пары доллар-рубль, то сигналы по ней неоднозначны. С одной стороны, пара закрылась на уровнях, близких к максимальному внутридневному значению. Это говорит о том, что не весь спрос на американскую валюту был сегодня удовлетворен.

С другой стороны, пара приблизилась к техническому сопротивлению, при этом появилась техническая перепроданность рубля после трех сессий его снижения. С учетом налогового периода и возможности появления в любой момент в биржевом «стакане» крупного объема долларов на продажу, спекулянты вряд ли решатся пробовать пробить важный уровень.

«Доллару будет трудно преодолеть ближайшее сопротивление, находящееся в районе 59 руб. Скорее всего, попытка его пробоя будет совершена в конце текущей или в начале следующей недели, когда завершится налоговый период», - полагает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».