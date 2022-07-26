Акции дня: бумаги «Яндекса» растут после публикации отчетности

Заметный рост по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 26 июля показали бумаги интернет-компании «Яндекс», которые подорожали на +8,26% до 2136 рублей за штуку.

Трейдеры покупали акции после публикации компанией отчета за второй квартал 2022 года. Согласно неаудированным финансовым результатам, общая выручка в апреле-июне выросла на 45% год к году и составила 117,7 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 13,1 млрд рублей против скорректированного убытка в 8,1 млрд в первом квартале 2022 года. Скорректированная EBITDA увеличилась более, чем в 4 раза до 25,7 млрд рублей.

«Впервые за долгое время самый крупный сегмент — электронной коммерции, райдтеха и доставки — сумел выйти в плюс по скорр. EBITDA. Однако оптимизация затрат в сегменте сказалась на замедлении темпов роста товарооборота. Но компания надеется на ускорение роста уже в третьем квартале этого года. Сильные результаты второго квартала дают надежду на восстановление котировок на 20—30% на горизонте года», - считает аналитик «Тинькофф Инвестиций» Ляйсян Хусяинова.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +2,98% до 2192,42 пунктов. Индекс РТС опустился на -1,68% до 1136,02 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:35 мск составила 99,74 долларов за баррель (-0,45%). Российская валюта слабела – 60,55 руб. за доллар.