S&P 500 и Nasdaq: трейдеры затаили дыхание

Неделя, на которой сходятся заседание ФРС, данные по ВВП, отчеты 4 крупнейших корпораций США и еще 171-й компании, простой может быть лишь на бычьем рынке. На этот раз она обещает стать еще и определяющей для американских акций на все лето. А веские аргументы она способна принести как быкам, так и медведям.

Неудивительно, что рыночная активность рухнула. Основные индексы вчера весь день колебались вокруг нуля и закрылись разнонаправлено. S&P 500 прибавил 0,13%, но внутридневная волатильность и объем упали до минимумов года. Dow Jones Industrial Average тоже показал небольшой рост – на 0,28%. А Nasdaq Composite потерял 0,43%.

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Технологический сектор продолжил снижение, начатое в конце прошлой недели после разочаровывающей отчетности Snap, прервавшей «медвежье ралли». Несмотря на то, что акции последней потеряли в пятницу 39%, вчера они вновь обновили 52-недельный минимум. Шли вниз и другие бумаги, затронутые этой распродажей.

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В «красной зоне» вновь завершили день даже такие «тяжелые» акции, как Microsoft: его капитализация $1,936 трлн – в 100 с лишним раз выше, чем у Snap. Упал Alphabet (компания оценивается в $1,416 трлн). Сегодня обеим предстоит отчитаться за II квартал и рынок не ждет хороших новостей.

Акции Apple – крупнейшей по капитализации в США ($2,476 трлн) – тоже продолжили снижение. Она представит отчет в четверг. Одновременно опубликует результаты и другой гигант – Amazon ($1,233 трлн), бумаги которого пострадали особенно сильно. Мало того что те потеряли 1,8% в пятницу на новостях про Snap, а в понедельник – 1,05%, так еще и вчера на постмаркете они падали на 4,5%.

Причины опять были на стороне. Акции Walmart упали вечером более чем на 10%: ритейлер понизил прогнозы прибыли. При этом компания сослалась на резкий рост продовольственной инфляции, снижающий потребительские расходы на товары общего назначения. В итоге, помимо Amazon, попадали акции многих ритейлеров: бумаги Target теряли 5%, Dollar General – 4,3%, Macy’s – 4,2%, а Costco — 3,1%.

На этом фоне начинающееся сегодня двухдневное заседание ФРС начинает вызывать больше опасений у рынка. Ужесточение денежно-кредитной политики на фоне замедления экономики, способно усугубить ситуацию в бизнесе, но не успеть решить проблем с инфляцией. Но тут немало зависит от темпа, взятого регулятором.

С одной стороны, сейчас превалирует мнение, что ставку в среду поднимут на 75 б.п., но с другой – срочный рынок, согласно CME FedWatch Tool, все еще дает вероятность 23% шагу на 100 б.п. И в последние дни та растет.

А уже в четверг будут объявлены данные по ВВП США во втором квартале (в первом он упал на 1,6%). Экономисты, опрошенные Dow Jones, прогнозируют рост на 0,3%. Но модель GDPNow ФРБ Атланты сигнализирует о падении на 1,6%.

«Инвесторы, похоже, полагают, что отчет по ВВП в четверг покажет снижение во втором квартале, что является неофициальным сигналом рецессии, — заявил вчера CNBC главный инвестиционный стратег CFRA Research Сэм Стовалл. – Хотя ФРС, вероятно, объявит о повышении ставки на 75 б. п. в среду, она предложит более умеренный тон в отношении дальнейшего ее повышения. И на наш взгляд, контртрендовое ралли продолжится в ближайшей перспективе».

Основной тренд, действительно, направлен вниз и неплохо обоснован фундаментально, а продолжение «медвежьего ралли» на одной лишь риторике ФРС едва ли будет долгим. Но вот вся сумма информации, которая обрушится на рынок на неделе, вполне может способствовать и более продолжительному росту и, напротив, падению.

«Чтобы недавнее ралли продолжилось, рынки должны почувствовать, что денежно-кредитная политика и корпоративные доходы стали более предсказуемыми, чем шесть недель назад, — цитировал Bloomberg сооснователя DataTrek Research Николаса Коласа. – Мы склонны расслабиться, но даже долгосрочные инвесторы должны понимать – эта неделя имеет решающее значение для психологии рынка».