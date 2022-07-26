Российский бизнес начинает захват собственного рынка

ЦБ РФ опубликовал новый доклад под названием «Мониторинг предприятий: улучшение бизнес-климата». Как говорится в документе, индикатор бизнес-климата Банка России в июне продолжил рост и впервые с февраля вернулся в положительную область. Регулятор сообщил, что менее негативными стали оценки текущей ситуации, а вот ожидания компаний на ближайшую перспективу — улучшились. Наиболее значимое улучшение показали предприятия добычи полезных ископаемых – на фоне переориентации поставок на азиатские рынки.

Статья по теме: В России впервые с февраля бизнес позитивно оценил деловой климат

Индикатор бизнес-климата Банка России (ИБК) впервые с февраля констатировал положительный эффект: показатель повысился до 0,4 пункта (+1,9 пункта). Ожидания предприятий стали более оптимистичными и находились вблизи уровней сентября—ноября 2020 года. Ожидания улучшились и у промышленных предприятий: ИБП в производство вырос на 1,6 пункта, до 7,8.

Кроме того, сообщил Банк России, спад производства замедлился в большинстве отраслей. Исключение — транспортировка и хранение, где на фоне действующих санкций и сохраняющихся логистических проблем объемы грузовых автоперевозок продолжали сокращаться.

Статья по теме: Банк России резко снизил ставку

Ожидания компаний в сфере производства в ключевых отраслях экономики на ближайшие три месяца улучшались. Заметно вырос оптимизм у предприятий строительства – в условиях расширения мер государственной поддержки, – а также в торговле – на фоне разрешения параллельного импорта. Негативный характер ожиданий сохранился с февраля в транспортировке и хранении, а также в торговле автотранспортом.

Также на 2,3 пункта, до 5,5, выросли ожидания в отношении спроса. В целом, говорится в документе, его сжатие замедлилось наиболее заметно в промышленном производстве и строительстве. В сельском хозяйстве спрос увеличился в меньшей степени, чем месяцем ранее. Ожидания предприятий по спросу в целом по экономике улучшились и находятся в положительной области.

В то же время снизились ценовые ожидания – до 16 пункта (-1,7 пункта). Ценовые ожидания предприятий снижаются четвертый месяц подряд, отметил регулятор. Однако уровень показателя сохраняется выше значений, наблюдавшихся в 2017—2019 гг., когда инфляция была вблизи 4%.

Производители получили рынок в свое распоряжение

Настроение российского бизнеса – довольно сложное явление, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков. С одной стороны, если послушать менеджеров экспортёров, то ситуация ухудшилась и будет только хуже. Меж тем, компании, работающие на внутреннем рынке, чаще жалуются на сжатие спроса, но, похоже, в этой сфере также намечается перелом. Выдача кредитов в июне вдвое превысила показатели мая.

Дальнейшее смягчение денежной политики Банка России будет способствовать устойчивому кредитному расширению, полагает эксперт. Плюс к этому начинают работать различные льготные программы, включая ипотеку. Если в весенний период компании воздерживались от найма новых сотрудников, то уже в июле ситуация поменялась. Даже «Яндекс» вновь открыл программу привлечения работников с набором около 2 тыс. предложений.

Наиболее позитивная ситуация складывается в компаниях, которые в меньшей степени зависят от импортных комплектующих и работают в нишах рынка, где освободилось место в результате ухода иностранных конкурентов. Перед таким бизнесом открываются широкие возможности расширения, уверен Кочетков. Кроме того, снижение импорта и перспектива его отсутствия на годы вперёд также открывает перед бизнесом широкую дорогу по целому ряду направлений, где прежде иностранный бизнес чувствовал себя вольготно.

К примеру, производители промышленного оборудования получили в своё распоряжение рынок, который трудно будет насытить в ближайшее время. Конечно, это потребует дополнительных вложений в развитие, но потенциал внутреннего рынка позволяет делать такие инвестиции с изрядной долей уверенности. И, наконец, заключает аналитик, не нужно сбрасывать со счетов возможности, которые появляются по мере продвижения идеи BRICS+. Даже российские производители шоколада могут рассчитывать на рост продаж не только в России, но и на зарубежных рынках.

Все как будто «ок», но нужна поддержка правительства

Причины роста оптимизма бизнеса эксперт Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук связывает с замедлением сжатия спроса и продолжением подстройки производств к новым экономическим условиям. Конечно, оценки предприятий связаны с отраслью в которых они находятся, оговаривается Корнейчук. Если это предприятия сырьевого сектора, то там положение достаточно благополучное, обусловленное ростом цен на сырье.

В целом же надо отметить, что мероприятия по поиску новых рынков сбыта и переориентации поставок продукции в АТР и Ближний Восток проводятся, и они успешны. Число контрактов с новыми контрагентами растет. Для предприятий торговли и сервисного обслуживания нарастает поток параллельного импорта, и это внушает некоторый оптимизм.

Предприятия агропромышленного сектора находятся на подъеме, продолжает аналитик. В этом году в России ожидается рекордный урожай зерновых. Спад производства замедлился в большинстве отраслей. Растет спрос на продукцию. Снизились ожидания изменения цен предприятий на продукцию. Улучшаются ожидания предприятий по производству и спросу. Компании ожидают восстановления экономической активности, идет процесс выстраивания новых производственных и логистических цепочек.

Тем не менее, в ряде отраслей – например, в металлургии и строительной отрасли – положение предприятий остается тяжелым и требует поддержки правительства, обращает внимание Корнейчук. Улучшен прогноз по падению ВВП по итогам 2022 года. Банк России ожидает падение ВВП страны в 2022 году на 4-6% вместо 8-10% по предыдущему апрельскому прогнозу. Россия оправилась от санкционного шока и, вне всяких сомнений, перестроит свою экономики в соответствии с новыми реалиями. Индикатор бизнес климата это уже подтверждает, напоминает эксперт.