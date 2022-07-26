Boeing «Аэрофлота» совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске

Самолету Boeing-777 авиакомпании «Аэрофлот» пришлось совершиль аварийную посадку, сообщил «Интерфакс». Срочный сигнал тревоги поступил от московского авиарейса, после чего у воздушного судна получилось успешно приземлиться в Южно-Сахалинске.

«В наш аэропорт поступил сигнал тревоги, связанный с самолетом компании "Аэрофлот", выполнявшим рейс SU-1746 Москва - Южно-Сахалинск. По сигналу тревоги все экстренные службы, в том числе аэропорта, прибыли на место»,– рассказали агентству в пресс-службе аэропорта.

Представитель Главного управления МЧС объяснил, что причиной отправки сигнала тревоги стало поврежденное колесо. Из четырех колес на основной стойке шасси, одно оказалось спущенным.

При посадке неисправность затруднений не вызвала. Самолет благополучно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска в 15:05 местного времени (07:05 по Москве).

На борту находились 13 членов экипажа и 386 пассажиров, никто не пострадал состояние у всех стабильное.

За последний год сообщалось об аварийной посадки в Шереметьево самолета Airbus «Аэрофлота» из-за открытого грузового отсека. Проблемы с шасси также уже возникали у авиакомпании Nordwind в июне – колеса загорелись при посадке в аэропорту Сочи. Ни в одном из инцидентов пострадавших нет.