Доля нерезидентов в российских ОФЗ снизилась в июне

Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ) по данным на 1 июля 2022 года составила 17,6%, снизившись на 0,1% с апреля и на 2,3% с начала года. Это следует из материалов, опубликованных на сайте ЦБ.

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Доля нерезидентов на рынке ОФЗ не менялась с 1 апреля по 1 июня и составляла 17,7%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, на начало июля 2022 года составил 2,767 трлн рублей при общем объеме рынка в 15,693 трлн рублей. За месяц показатель вырос на 3 млрд рублей, а объем рынка ОФЗ увеличился на 60 млрд рублей.

Год назад, 1 июля 2021 года доля нерезидентов в российских ОФЗ находилась на уровне 19,7%. Максимальный объем инвестиций нерезидентов был зафиксирован на 1 марта 2020 года — 34,9%.

