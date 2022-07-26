«Газпром» выступит с важным заявлением по «Северному потоку»

«Газпром» выступит с важным разъяснительным заявлением по ситуации «Северному потоком».

Об этом в ходе ежедневного брифинга с журналистами заявил руководитель президентской службы Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля определённые неполадки с турбинами действительно существую, а ситуация осложняется антироссийскими санкциями и ограничениями со стороны Запада, передаёт РИА Новости.

«Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение, – сказал Песков. – Мы обязательно это сделаем. В целом ещё раз повторяю, да, действительно, есть неполадки с турбинами, турбина после капитального ремонта пока не пришла, не установлена, она в пути».

Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в Кремле надеются, что это произойдёт скорее раньше, чем позже. Однако он ещё раз напомнил, что существуют определённые неполадки с другой турбиной. Сейчас «Газпром» работает над этой ситуацией, пояснил Песков.

Кроме того, он подчеркнул, что ситуацию усложняют введённые против нашей страны санкции и ограничения.

«Ещё раз повторяю, ситуация критически осложняется теми ограничениями и санкциями, которые введены против России. Не будь их, всё осуществлялось бы, все ремонтные работы, и гарантийные, и ремонтные, и сервисные работы осуществлялись бы в обычном, рутинном, оперативном порядке, не приводя к таким ситуациям, которые мы видим сейчас», – резюмировал Песков, вновь напомнив, что российские власти обратимся к руководству «Газпрома» с просьбой, чтобы они выступили с заявлением.

Ранее «Эксперт» писал, что цены на газ в Европе растут на фоне заявления «Газпрома» о плане снижения поставок по «Северному потоку» до не более чем 33 млн кубов в сутки. Так, утром 26 июля биржевые цены на «голубое топливо» впервые с 9 марта текущего года превысили 2000 долл. за 1 тыс. кубов.

