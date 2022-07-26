Глава «Роскосмоса» сообщил, когда Россия выйдет из проекта МКС

Новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в докладе президенту РФ Владимиру Путину сообщил, когда наша страна выйдет из проекта МКС.

По его словам, произойдёт это сразу после того, как Россия выполнит все свои обязательства перед партнёрами – после 2024 года, передаёт РИА Новости.

«Вы знаете, что мы ведём работу в рамках международного сотрудничества на Международной космической станции (МКС), – подчеркнул Борисов. – Безусловно, все свои обязательства мы выполним перед нашими партнёрами, но решение и уход с этой станции после 2024 года приняты».

Кроме того, глава «Роскосмоса» отметил, что к этому времени корпорация начнёт формировать российскую орбитальную станцию. Также он рассказал, что будущее отечественной пилотируемой космонавтики должно базироваться на взвешенной и системной научной программе, чтобы каждый полёт обогащал Россию знаниями в области космоса.

Как ранее писал «Эксперт», глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон заявил, что сотрудничество с российскими коллегами находится на высоком уровне.

В интервью Le Journal du Dimanche он при этом подчеркнул, что рассчитывает на продолжение совместной эксплуатации МКС до 2030 года.