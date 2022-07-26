Схватка за сжиженный газ между Азией и Европой становится ожесточенней

Из-за необходимости по техническим причинам отключить вторую турбину на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области и очередной задержки с возвратом отремонтированной турбины из Канады «Газпром» объявил о новом снижении поставок газа по газопроводу «Северный поток 1» в Германию до 20% его пропускной способности. Цены на газ отреагировали на новость скачком на 12% и приблизились к 1900 долларам за тысячу кубов «голубого топлива».
Так же стремительно вместе с ростом цен на природный газ растет популярность сжиженного газа (СПГ), который для большинства европейских стран быстро превращается сейчас в главный источник энергии. За СПГ разворачивается сейчас настоящая охота, потому что «свободного» сжиженного газа мало и сильно не хватает на всех желающих. Причем, конкуренция идет между странами и континентами: тяжелая ситуация в сфере энергетики в Европе угрожает не только ростом цен и на СПГ, но и повсеместным дефицитом его на всем земном шаре от Азии до Южной Америки.
Коммунальные компании Южной Кореи и Японии из страха перед конкуренцией со стороны европейцев ускоряют закупки СПГ, хотя до зимы еще довольно далеко. Даже покупатели в таких странах, как Индия и Таиланд, где привыкли считать каждую рупию и бат, хотят заранее подготовиться к зиме и заказывают уже сейчас дополнительные газовозы с жидким газом, пишет Bloomberg.
Спотовые цены на СПГ уже достигли сезонного максимума, но, естественно, в связи со сложной обстановкой в Европе на этом не остановятся и пойдут дальше. Трейдеры не исключают, что на севере Азии цены на СПГ уже во вторник, 26 июля, могут достичь 45 долларов за миллион британских термических единиц. Таким дорогим сжиженный газ не был уже почти пять месяцев, с марта.
С ценообразованием все предельно просто: спрос на СПГ резко растет, а предложение за ним не успевает. Как всегда некстати, затеяли большую реорганизацию своего газового хозяйства в Катаре. Доха резко увеличит производство СПГ, но произойдет это только в 2025 году, до которого еще нужно дожить. Естественно, некстати и проблемы с экспортом и у двух других крупных экспортеров сжиженного газа: в США, которые, кстати, вернули титул главного экспортера СПГ в мире; и Австралии.
При таких высоких ценах на газ все больше развивающихся стран (Пакистан, Бангладеш, Аргентина) не могут позволить себе покупать его на спотовом рынке. Кстати, ситуация могла бы быть еще хуже, если бы не пандемия, не дающая перевести дух Китаю, крупнейшему еще в прошлом году импортеру СПГ в мире. Из-за постоянных локдаунов и снижения темпов развития китайской экономики Пекин проявляет непривычную для себя вялость на спотовом рынке. Европе сейчас на руку, что эпидемиологическая обстановка в КНР напряженная и китайцам не до газа. Если коронавирус отпустит Поднебесную и китайская экономика рванет вверх, то цены на СПГ тоже начнут бить рекорды.