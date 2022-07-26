Схватка за сжиженный газ между Азией и Европой становится ожесточенней

Из-за необходимости по техническим причинам отключить вторую турбину на компрессорной станции «Портовая» в Ленинградской области и очередной задержки с возвратом отремонтированной турбины из Канады «Газпром» объявил о новом снижении поставок газа по газопроводу «Северный поток 1» в Германию до 20% его пропускной способности. Цены на газ отреагировали на новость скачком на 12% и приблизились к 1900 долларам за тысячу кубов «голубого топлива».

Так же стремительно вместе с ростом цен на природный газ растет популярность сжиженного газа (СПГ), который для большинства европейских стран быстро превращается сейчас в главный источник энергии. За СПГ разворачивается сейчас настоящая охота, потому что «свободного» сжиженного газа мало и сильно не хватает на всех желающих. Причем, конкуренция идет между странами и континентами: тяжелая ситуация в сфере энергетики в Европе угрожает не только ростом цен и на СПГ, но и повсеместным дефицитом его на всем земном шаре от Азии до Южной Америки.