Крупнейшего нефтепереработчика Китая оставили без российской нефти конкуренты

Китайский нефтяной гигант Sinopec является не только крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией во всей Азии, но и крупнейшим покупателем российской нефти марки ESPO. В мае и июне он купил в общей сложности ок. 20 млн баррелей этой нефти. Что касается нефтепереработки, то здесь лидерству Sinopec ничто не угрожает, а вот титул крупнейшего покупателя российской нефти он в июле может потерять. Причем, по собственной инициативе. Как сообщает Reuters, не желая платить за нефть из России больше своих конкурентов из других азиатских стран и, в первую очередь, Индии, Sinopec существенно снизил закупки нефти ESPO в этом месяце.

«Sinopec смог провести лишь незначительное количество своих заявок, потому что цены в них слишком низкие для русских»,- цитирует Reuters одного из трейдеров, знакомого с ситуацией.