Крупнейшего нефтепереработчика Китая оставили без российской нефти конкуренты

Китайский нефтяной гигант Sinopec является не только крупнейшей нефтеперерабатывающей компанией во всей Азии, но и крупнейшим покупателем российской нефти марки ESPO. В мае и июне он купил в общей сложности ок. 20 млн баррелей этой нефти. Что касается нефтепереработки, то здесь лидерству Sinopec ничто не угрожает, а вот титул крупнейшего покупателя российской нефти он в июле может потерять. Причем, по собственной инициативе. Как сообщает Reuters, не желая платить за нефть из России больше своих конкурентов из других азиатских стран и, в первую очередь, Индии, Sinopec существенно снизил закупки нефти ESPO в этом месяце.
«Sinopec смог провести лишь незначительное количество своих заявок, потому что цены в них слишком низкие для русских»,- цитирует Reuters одного из трейдеров, знакомого с ситуацией.
Sinopec предложил за баррель российской ESPO приблизительно на 20 долларов ниже ближневосточной эталонной нефти. Не удивительно, что большинство заявок китайского гиганта не прошло. Нефть досталась конкурентам Sinopec – дубайской компании Coral Energy, государственным нефтяным компаниям из КНР CNOOC, PetroChina и Shandong Port International Trade.
В этом месяце большая часть российской нефти марки ESPO отправилась в Индию, а не в Китай, как обычно. Раньше индийцы редко покупали нефть в России из-за слишком большого расстояния, разделяющего страны по морю. Однако сейчас цена нефти оказалась главным фактором при выборе поставщиков.
Уже известно, что в июле четыре танкера отправились из дальневосточных портов РФ в Индию приблизительно с 3 млн баррелей нефти. В июне таких грузов было меньше – 3. Раньше индийские нефтепереработчики предпочитали покупать нефть в странах поближе: в Персидском заливе и даже на западе Африки.
После начала военной спецоперации на Украине Китай и Индия резко увеличили импорт российской нефти. С одной стороны, они, конечно, сильно помогли Москве перенаправить на восток потоки нефти с запада, где российским энергоносителям, включая нефть, объявили войну. Но с другой, никаким альтруизмом здесь и не пахнет несмотря на очень хорошие, особенно, у Пекина отношения с Москвой. Для того, чтобы перенаправить нефть из Европы в Азию и повысить ее привлекательность, российские трейдеры существенно снизили цену на нефть. Как говорится, от такого выгодного предложения невозможно отказаться. Благодаря азиатским покупателям и, главным образом, конечно, Китаю и Индии России более-менее удалось по объемам компенсировать потери в экспорте в Европу.
Вопрос сейчас стоит так: как долго будут Пекин и Нью-Дели закупать российскую нефть в таких больших объемах? Пока все в порядке: Россия заработала на продаже нефти в КНР и Индию и только за три месяца 24 млрд долларов. Но спрос в Китае на нефть падает из-за локдаунов, которые власти то отменяют, то вводят вновь. По данным таможенной службы, КНР импортировала российской нефти в июне на 14% меньше, чем в мае.