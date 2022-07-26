Критерии и особенности выбора римских штор

Римские шторы просты в эксплуатации, не нуждаются в особом уходе и способны украсить любой интерьер.

Конструктивные особенности римских штор не соответствуют их названию, поскольку они представляют собой один из видов жалюзи. Существуют следующие модели римских штор:

Роторно-цепочечная. Это самая распространенная модель. В ее основе лежит механизм, предусматривающий вращение валика с намотанной на него материей при воздействии на цепочку.

Веревочная. Это наиболее простой вариант, в котором за основу взята полупрозрачная легкая ткань. Сквозь прошитые складки проходит шнур, с помощью которого и выполняется подъем или спуск ткани.

Комбинированная. За основу принята роторно-цепочечная модель, однако материя закреплена таким образом, что управление ею может осуществляться как при помощи цепочки, так и вручную. Как правило, такие римские шторы делают из специальной материи наподобие портьеры в сочетании с полупрозрачной тканью.

В число важнейших преимуществ римских штор входят следующие особенности:

Компактность. Благодаря небольшим размерам римских штор их монтаж не вызывает больших затруднений, а поскольку основное пространство остается незанятым, подоконник может использоваться в качестве полки.

Легкость ухода. Простую легкую ткань можно снять с вала и подвергнуть обработке в стиральной машинке. Римские шторы с плотной материей достаточно просто протереть влажной губкой, поскольку перед наматыванием на вал она пропитывается пылеотталкивающим составом.

Разнообразный дизайн. В продаже имеется большое количество расцветок, которые можно сочетать с мебелью разных стилей и с другими разновидностями занавесок. Благодаря этому можно подобрать римские жалюзи к абсолютно любому интерьеру.

Доступная стоимость. Цены на римские шторы зависят от их конструктивных особенностей и от использованной ткани, однако благодаря их разнообразию всегда можно приобрести подходящий вариант в соответствии со своими финансовыми возможностями.

Римские шторы можно установить двумя способами: в оконный проем или на стену над оконным проемом. При использовании первого способа подоконник остается полностью открытым. Второй способ подходит для тех случаев, когда окно открывается лишь для проветривания.

Основной принцип выбора римских штор заключается в ориентации на общий дизайн интерьера. При соблюдении такого подхода эти изделия смогут гармонично вписаться в помещение и в полной мере проявить все свои преимущества.