Крупнейший покупатель резко сократил закупки золота

На фоне ослабления доллара котировки золота во вторник утром в Азии выросли, но цены застряли в узком диапазоне, поскольку инвесторы переключили внимание на возможное повышение процентной ставки в США. Тем не менее, по данным Investing.com, фьючерсы на золото подросли в цене на 0,27% до 1723,75 доллара.

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Доллар, который обычно движется в сторону, противоположную золоту, пошел вниз во вторник утром. Курс американской валюты падает четвертую сессию подряд, подешевев к корзине основных валют на 0,1%. ФРС в среду завершает свое двухдневное заседание, на котором, как ожидается, повысит процентную ставку на 75 базисных пунктов.

Непостоянная Индия

С начала июля рынок золота опустился с 1800 до 1724 долл./унц. При этом произошло тестирование сильного уровня поддержки 1680, отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. Основной причиной резкого снижения, по ее словам, стал выход инвесторов из золотых ETF. Данные Всемирного золотого совета показывают, что с начала июля по 22 июля запасы в золотых ETF сократились на 64,1 тонны, до 3713,9. Наибольшую убыль показали европейские ETF; запасы в азиатских ETF увеличились.

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Причиной такого поведения крупных инвесторов стали изменения в денежно-кредитной политике центральных банков и волатильность на валютном рынке, уверена аналитик. Инфляция в США продолжала расти, и ФРС начала резко реагировать на ухудшение экономических условий. На предстоящем июльском заседании ожидается повышение процентной ставки на 0,75%. Реальные процентные ставки постепенно повышаются, но все еще остаются на отрицательной территории. При этом в американской экономике по некоторым оценкам уже началась рецессия, и это, конечно же, ухудшает общие настроения.

Кроме того, ЕЦБ резко повысил процентную ставку сразу на 0,5% и ухудшил прогнозы по европейской экономике. Это ослабило курс доллара США и несколько поддержало рынок золота в последние дни. Впрочем, обращает внимание Лукичева, сжатие производства при высокой инфляции приводит к стагфляции, а такие периоды в экономике обычно благоприятны для рынка золота. Осталось посмотреть, как быстро инвесторы начнут реагировать на реальное ухудшение состояния экономики, – говорит Лукичева.

Спрос на физический металл в Азии оставался слабым – под влиянием межсезонья, карантинов в Китае и повышения импортных пошлин на золото в Индии. Как указывает эксперт, импорт металла в эту страну в июне упал очень заметным образом – в 2,2 раза (до 44,3 тонн против 98 тонн в мае). И в июле он также ожидается низким, прогнозирует Ольга Лукичева.

Отметим, что закупки золота Индией, его крупнейшим покупателем на мировом рынке, колеблется в последние годы и месяцы в широком диапазоне. Так, в мае 2022 года Индия импортировала золото на $6,026 млрд, сообщал «Финмаркет» со ссылкой на материалы министерства торговли и промышленности этой страны. В то время, в апреле она импортировала золото всего на 1,725 млрд долларов. Но и это на 66% больше, чем в марте, а в целом в 1,5 раза меньше среднемесячных объемов «доковидных» 2018-2019 годов, как отмечет «Интерфакс-Казахстан».

Не стоит забывать, продолжает эксперт, что третий квартал традиционно является периодом спада цен на рынке золота. А значит, имеет смысл пристально наблюдать за ценами в августе – рынок может предоставить хорошие точки для входа перед традиционным восстановлением в четвертом квартале.

И тут еще Штаты со своей рецессией

Во вторник, 26 июля, цены на золото на утренних торгах демонстрируют легкую позитивную динамику, все увереннее чувствуя себя вблизи важного уровня поддержки 1720 долл. за тройскую унцию, от которого в следующие полтора месяца золотые котировки могут предпринять попытку восстановления, указывает аналитик TeleTrade Алексей Федоров.

Назревающий отскок не меняет базового негативного сценария для главного драгоценного металла, по которому цены к концу октября могут достичь (и даже обновить) пандемические минимумы 1350-1450 долл. за тройскую унцию. Напротив, отскок цен на золото в августе хорошо вписывается и в тайминг действий ФРС и в модель рецессионного снижения рынков этой осенью, полагает аналитик.

Логика действий американского финансового регулятора достаточно прозрачна, поясняет Федоров. Повышение учетной ставки на июльском заседании как минимум на 0,75 п.п. уже учтено рынком. Это значит, что повышенной волатильности вечером в среду, 27 июля, избежать не удастся, однако по ее итогам котировки валютного и долгового рынков скорее всего вернутся к текущим значениям.

Во-первых, у золота есть все шансы по итогам недели удержаться выше или вблизи важной поддержки 1720 долл. за тройскую унцию. А во-вторых, учитывая тот факт, что следующее заседание ФРС пройдет лишь в конце сентября, перед золотом может открыться окно размером в 1-1,5 месяца для отскока от поддержки 1720 долларов.

Насколько сильным может быть августовское восстановление рынка золота, во многом зависит от сопутствующих макроэкономических данных, считает Федоров. Если слабость в американской экономике будет нарастать, рецессионные настроения подпитают уверенность инвесторов в неизбежном снижении жесткости монетарной политики ФРС. И это будет ослаблять «гринбек» и поддерживать золото.

Первую проверку такой логики можно будет сделать уже в этот четверг, 28 июля, говорит аналитик. Итоги заседания ФРС к этому моменту будут объявлены. Если учетная ставка, как и ожидают 80% рынка, будет повышена на 0,75 п.п., то центр внимания участников торгов быстро сместится на сентябрьское решение регулятора, которое будет определяться макростатистикой.

Предстоящий четверг в таком сценарии один из важнейших дней, потому что именно 28 июля будет представлена первая оценка динамики экономики США во втором квартале 2022 года. Первый квартал этого года закончился для американского ВВП сокращением на 1,6%, консенсус-прогноз по второму кварталу предполагает небольшой рост на 0,5%.

Вроде неплохо, но 0,5% слишком мало, чтобы гарантировать отсутствие рецессии в США, особенно с учетом более пессимистичных оценок второго квартала ВВП США моделью ФРБ Атланты (-1,0%) и активных словесных интервенций в минувшие выходные со стороны американских финансовых властей, в частности министра финансов Джаннет Йеллен, о том, что два подряд негативных квартала еще не рецессия.

«Очень спорно, но пускаться в макроэкономическую дискуссию бессмысленно, потому что в таких заявлениях слишком много политики, признать рецессию перед осенними выборами в Конгресс, для Демократической партии США равносильно выстрелу в ногу. Так, что к заявлениям Йеллен скорее стоит отнестись как к подсказке относительно публикации данных», – говорит Алексей Федоров.

Получается, заключает эксперт, что после высокой волатильности в среду, 27 июля и в первой половине четверга, 28 июля, когда цены на золото даже могут достигать минимумов прошлой недели (1680 долл. за тройскую унцию), золотые котировки будут иметь хорошие шансы на стабилизацию около поддержки 1720 долл. к концу недели, а затем и на рост до середины сентября к ближайшему уровню сопротивления 1800 долл. за тройскую унцию.