Кто-то неизвестный скупает юань

На фондовом рынке продолжается ралли в акциях компаний высокотехнологичного сектора. В течение первого часа расписки HeadHunter росли более чем на 15%, «Циана» - на 8%. Более ликвидный «Яндекс» прибавлял свыше 3%.

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Сегодня рынок ждет публикации отчетности «Яндекса» за второй квартал. Некоторые аналитики говорят, что результаты компании будут очень сильными из-за введенного плана сокращения расходов.

«Мы полагаем, что публикация отчета не будет препятствовать продолжению ралли в котировках ИТ-компаний. Позитивными драйверами для них, помимо технической картины, выступают ожидания роста доходов от рекламы после принятия законов, ограничивающих деятельность иностранных игроков, а также уход иностранных социальных сетей», - отмечает начальник управления операций на российском рынке инвесткомпании «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

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Однако сейчас техническая перекупленность акций компаний сектора высока. Все они, за исключением «Яндекса», малоликвидны. Поэтому коррекция по бумагам может быть сильной.

Нефть с утра растет почти на 2%, что поддерживает акции отечественной нефтянки, выглядевшие вчера откровенно слабо. Но и их покупать на длительный срок опасно. Завтра будут оглашены итоги заседания ФРС СЩА, которые могут вызвать резкие колебания цен на нефть.

Спотовые цены на газ в Европе продолжают движение в сторону $2000 за тысячу кубометров. До этой цели осталось подрасти около $60. Так рынок реагирует на решение «Газпрома» остановить на ремонт еще одну турбину «Северного потока». Пока аналитики не понимают, как Европа сможет сократить потребление газа на 15% и будет ли вообще такое решение принято.

Но рост цен на газ не помогает акциям «Газпрома», которые вновь торгуются слабее рынка. Для газовой компании нынешние объемы поставок очень малы, и во втором квартале стоит ждать падения выручки. Впрочем, финансовые результаты компания вряд ли опубликует. Пока аналитики не рекомендуют среднесрочно покупать «Газпром».

Продолжается технический отскок акций металлургической отрасли, которые выглядят очень привлекательно для открытия по ним шортов, как только Индекс Мосбиржи начнет снижаться.

Пока же по итогам первого часа торгов рублевый индикатор вырос на 0,8%. С самого утра рост Индекса был в полтора раза больше.

Говорить об окончании нисходящей фазы российского рынка акций по-прежнему рано. Для этого Индексу Мосбиржи нужно закрепиться в районе 2200 пунктов, но без позитивного итога заседания ФРС США и хотя бы небольшого мирового инвестиционного оптимизма сделать это будет трудно.

Рубль за первый час торгов подешевел к доллару на треть процента. Пока дальнейшую динамику рубля спрогнозировать трудно. С одной стороны, основные налоги уже уплачены, и экспортеры могут сократить продажу валютной выручки. С другой, впереди у пары доллар-рубль зона сильного сопротивления 59-60, а сама пара выглядит перекупленной. Поэтому рублевые «медведи» в любой момент могут начать фиксацию прибыли, что укрепит рубль.

Кроме того, на рынке присутствует какой-то крупный и пока неизвестный игрок, активно скупающий юань, что отражается в резком росте оборота китайской валюты в последние три дня. Этот инкогнито также может сыграть большую роль в курсообразовании рубля.