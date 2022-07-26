Лавров заявил, о готовности России к возобновлению переговоров с Украиной

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом.

При этом он подчеркнул, что боевые действия завершаются за переговорным столом, однако пока от Украины нет никаких сигналов, что они готовы к дипломатическому решению конфликта, передаёт РИА Новости.

«Мы никогда не отказывались от переговоров, потому что всем хорошо известно, что боевые действия заканчиваются за переговорным столом», – отметил министр иностранных дел.

Лавров также добавил, что когда на ранней стадии нашей военной спецоперации украинская сторона предложила переговоры, Россия согласилась, состоялось несколько раундов, которые привели к очень интересному этапу 29 марта в Стамбуле.

«Тогда украинская сторона предложила вариант договора, который мы поддержали и об этом уведомили наших киевских коллег. Но с тех пор никакого ответа от них мы не получили, хотя, подчеркну ещё раз, мы согласились с их подходом, по сути дела», – пояснил Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что Москве известно о том, и Вашингтона, Лондона и ряда других западных столиц мира, последовал запрет Киеву договариваться с Россией.

«Я несколько дней назад в интервью произнёс фразу, что у России нет предубеждений против переговоров с Украиной. Немедленно, всего несколько часов прошло, как официальный представитель американского Госдепа заявил, что США считают, что сейчас не время для Украины вести переговоры с Россией. Делайте выводы – у американских коллег поспрашивайте, в чём там причина», – резюмировал Лавров.

Ранее «Эксперт» писал, что по словам члена российской переговорной группы, лидера ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого, если переговорный процесс между делегациями Москвы и Киева возобновится, то условия договоренностей со стороны РФ будут качественно более жёсткими.

«Пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров, – отметил депутат. – Но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жёсткими».