Минфин внес предложения для «повышения эффективности налоговой системы»

Министерство финансов РФ подготовило законопроект, который предусматривает несколько налоговых новаций, направленных на «повышение эффективности налоговой системы». Предлагается внести изменения в Налоговый кодекс в части налогового администрирования, досудебного урегулирования налоговых споров, международного налогообложении, а также упростить процедуры по отдельным налогам и сборам, сообщается на сайте Минфина.

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«Предлагается наделить ФНС России полномочиями утверждать порядок постановки и снятия с учета лиц в налоговых органах, а также внесения изменений в данные учета. Кроме того, налоговая служба будет определять особенности учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе устанавливать критерии их отнесения к такой категории налогоплательщиков», — говорится в пояснении Минфина.

Кроме того, министерство предлагает до 2030 года продлить ставку налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет, в размере 3%; ввести понятие электронной банковской гарантии; освободить от НДС услуги застройщика при передаче дольщикам нежилых помещений в многоквартирном доме; освободить от НДФЛ компенсационные выплаты работающим на удаленке, а выплачиваемые отечественными организациями-работодателями вознаграждения работникам, находящимся за пределами РФ отнести к доходам от российских источников.

Законопроект также содержит ряд изменений в части НДФЛ. В частности, Минфин предлагает упростить порядок предоставления социальных налоговых вычетов и предоставить гражданам с недееспособными детьми или подопечными стандартный налоговый вычет без ограничения по возрасту.

