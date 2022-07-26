Минобороны сообщило об успехах российской армии в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ сообщило об успехах российской армии в ходе специальной военной операции, которую наша страна проводит на Украине.

Как заявил в ходе ежедневного брифинга представители ведомства, за последние сутки в результате ударов высокоточным оружием ВКС РФ в районе города Николаев был уничтожен артиллерийский дивизион 59-й мотопехотной бригады ВСУ. Потери личного состава и вооружения противника превысили 70%, передаёт РИА Новости.

Кроме того, в результате удара оперативно-тактической авиации ВКС РФ по боевым позициям батальона 72-й механизированной бригады ВСУ в населённом пункте Зайцево (ДНР) уничтожено более 70 националистов и склад боеприпасов.

Боевая авиация ВС РФ поразила за сутки 8 пунктов управления, в том числе подразделений 14-й механизированной бригады в районе Соль (ДНР), 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе города Николаев и 61-й пехотной бригады в районе населенного пункта Полигон (Николаевская область).

Также были уничтожены пусковая установка ЗРК «ОСА-АКМ» в районе Березнеговатое (Николаевская область), радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США в районе Ягодное (ДНР), а также 8 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Кульбакино и Явкино (Николаевская область), Бахмутское, Яковлевка и Зайцево (ДНР).

Помимо этого, российская авиация высокоточными ракетами нанесла удар пункту временной дислокации подразделений «Иностранного легиона» в районе населённого пункта Константиновка (ДНР). Ликвидировано более 40 иностранных наёмников, большинство из которых из Польши.

Как ранее писал «Эксперт», накануне высокоточным оружием большой дальности морского базирования в Хмельницкой области была подорвана перевалочная база с американскими боеприпасами к РСЗО «HIMARS» и к крупнокалиберным гаубицам М777.

