Минстрой предложил включить в тарифы ЖКХ новые расходы

Министерство строительства и ЖКХ РФ предложило включить в тариф на тепло и воду расходы на создание и обслуживание «цифровой инфраструктуры», включая установку умных приборов учета. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники и подтверждение от министерства. Соответствующий проект постановления правительства уже отправлен на согласование в профильные ведомства, однако ФАС выступила против изменений принципов расчета платежей.

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По данным издания, увеличение тарифов может помочь Минстрою провести масштабную цифровизацию строительной отрасли и ЖКХ, на которую требуется 393 млрд рублей до 2030 года. Речь идет об установке интеллектуальных приборов учета, «умных» датчиков, систем контроля зданий, которые должны помочь снизить аварийность инфраструктуры и повысить срок ее службы.

Как следует из проекта постановления, поправки Минстроя могут привести к росту общего платежа за коммунальные услуги выше инфляции. В самом же министерстве газете сообщили, что поправки не повлияют на уровень тарифов на ЖКУ, «поскольку индексы изменения платы граждан утверждаются в конце года распоряжением правительства». При этом, в комментарии ФАС указано, что «меры защиты граждан от необоснованного роста цен за ЖКХ должны оставаться прежними», а возможность учета затрат, в том числе на цифровизацию, уже предусмотрена законодательством.

