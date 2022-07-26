На рынке нефти зреет разворот

Ситуация складывается в какой-то степени по сценарию прошлого года. То есть начинается все с рынка газа. Как и в 2021-м, Россия начинает сокращать поставки в Европу, что моментально приводит к росту цен на голубое топливо, причем стремительному.

Как только наша страна снизила поставки по “Северному потоку -1”, сославшись на проблемы с турбиной, цены за несколько дней взлетели с 1000 до 1600 долларов за тысячу кубометров.

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Однако накануне Россиия объявила, что с 27 июля снизит поставки по трубопроводу до 20% его мощности, так как требуется ремонт еще одной турбины.

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И цены на газ тут же подскочили до почти 1900 долларов.

Нефтяной рынок имеет корреляцию с рынком газа, но все же с некоторым лагом. И вот, уже сегодня утром стоимость барреля растет на 2%, а бочка смеси Brent торгуется по 107 долларов.

Но что самое главное - с точки зрения технического анализа, на рынке теперь есть все предпосылки пойти на новые максимумы - как минимум до 130 долларов за баррель.

Процесс этот, скорее всего, займет продолжительное время, и основные события будут развиваться осенью, где в дело включатся дополнительные факторы.

Прежде всего - это растущий спрос, которые увеличивается по мере приближения зимы.

Кроме того, к концу года должно начать действовать нефтяное эмбарго Евросоюза по отношению к российской нефти, а значит, предложение на этом рынке будет сокращаться.

Третий фактор, который, возможно, не лежит на поверхности - но он очень важен. Осенью США прекратят продавать нефть из стратегического резерва.

На борьбу с ростом нефтяных цен Штаты потратили значительные объемы своего стратегического резерва - они опустились до минимума с 1985 года. На днях советник президента Джо Байдена по энергетическим вопросам подтвердил окончание продаж осенью, добавив, что Штаты не могут быть поставщиком топлива.



При этом еще до момента запуска данной программы многие эксперты предупреждали, что распродажа нефтяных резервов может иметь обратный эффект и в среднесрочной перспективе привести не к снижению, а росту цен.

Дело в том, что по плану, цены должны были существенно снизиться, после чего Штаты начали бы покупать черное золото обратно для пополнения хранилищ. Однако того снижения, которое имелось в виду, не произошло. И как США будут покупать нефть обратно - не совсем понятно. Скорее всего, они будут покупать ее у местных компаний, но те пока не слишком настроены значительно увеличить добычу - для этого нужны большие инвестиции, а после 2020-го года они опасаются делать долгосрочные вложения.

Таким образом, сразу несколько факторов, включая газовый рынок, будут толкать котировки вверх. И здесь самое время вспомнить, что еще в прошлом году какие-то крупные игроки сделали удивительную ставку на рынке опционов. Они купили опционы колл со страйком (ценой испоолнения) 260 на конец 2022 года, то есть ожидают, что цена уйдет значительно выше 200 долларов.

Данная сделка не просто удивительна по своим ценовым горизонтам, она была проведена по специальному разрешению биржи. Дело в том, что таких далеких страйков в прошлом году просто не было, они просто не были доступны, и необходимо было отдельно обратиться к торговой площадке, чтобы там разрешила провести подобную сделку.

Так что самое интересное время на рынке нефти еще впереди, и сюрпризы, которые в бесчисленном количестве преподнес этот году, еще не закончились.

