Город будущего Неом проведет IPO

Наследный принц Саудовской Аравии (КСА) Мухаммед бен Салман (МБС) не отказывается от планов построить в северо-западном углу королевства гигантский умный город Неом. Как сообщает Bloomberg, фактический правитель КСА даже отложил 300 млрд риалов (80 млрд долларов) для инвестиционного фонда, который будет финансировать одноименный мегапроект, с возможностью его расширения до 400 млрд. В 2024 году даже планируется первичное размещение акций проекта.

МБС рассказал журналистам в Джедде, что Neom Investment Fund будет вкладывать средства в компании, которые согласятся работать в Неоме, городе будущего, протянувшемся на 450 километров по берегу Красного моря. На пресс-конференции присутствовали ряд известных в мире бизнеса и финансов людей: например, основатель Bridgewater Associates Рей Далио, Тим Коллинз из Ripplewood, аравийский принц аль Валид бен Талал и кувейтский миллиардер Мохаммед Альшайя, специализирующийся на недвижимости.

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Кронпринц впервые рассказал, как собирается финансировать строительство города будущего. Первая фаза проекта, рассчитанная до 2030 года, обойдется в 1,2 трлн риалов. Почти половину предполагается покрыть средствами из Public Investment Fund (PIF). Оставшиеся 600 млрд риалов планируется взять из суверенных фондов стран региона, а также у частных инвесторов в Саудовской Аравии и за рубежом. Кроме этого, акции Неома можно будет купить на рынке ценных бумаг в королевстве. МБС надеется, что IPO принесет более триллиона риалов.

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«Мы ставим высокую цель,- сообщил принц Мухаммед,- Саудовская Аравия должна войти в тройку крупнейших рынков ценных бумаг на планете».

МБС объявил о плане превращения куска пустыни площадью с Бельгию в высокотехнологический метрополис в 2017 году. По его словам, это будет гигантская лаборатория по испытанию новейших технологий, которые должны революционизировать жизнь в современном городе. Неом, по замыслу кронпринца, должен также привлечь инвестиции из-за границы и диверсифицировать аравийскую экономику. Первые инвесторы, надеется принц, появятся уже в этом году.

После объявления о планах строительства умного города прошли пять лет, но мегапроект в целом топчется на месте. Мешает множество проблем, в том числе и бурная фантазия крестного отца проекта – будущего короля Саудовской Аравии, который постоянно меняет планы.

Последняя идея МБС – два суперздания, которые протянутся параллельно друг другу более чем на… 100 километров. Именно в них будут жить неомцы, численность которых, предположительно, будет порядка 9 миллионов человек.

Отвечая на вопрос, почему он решил построить Неом, кронпринц заявил, что среди его планов – увеличить население КСА с нынешних 34 до 50-60 миллионов человек к 2030 году. Причем, половина из них будет иностранцами. Сейчас в королевстве иностранцы составляют треть населения.

Эр-Рияд, объяснил принц Мухаммед, скоро будет переполнен. Неом, по его словам, примет 10 миллионов человек. К 2030 году согласно плану в «Линии», параллельных супердлинных зданиях, будет жить полтора миллиона человек, а к 2045 г. – уже все 9 миллионов.

Неизвестно, как относятся к планам будущего короля саудовцы, но уже сейчас известно, что египтяне довольны. Для привлечения туристов КСА планирует инвестировать крупные средства и в развитие туристического района Шарм-эль-Шейх, расположенного на противоположном, египетском берегу Красного моря.

