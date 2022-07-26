Орбан заявил о закате Запада и призвал к переговорам с Россией

Выступая перед своими сторонниками в румынском городе Бэиле-Тушнад, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спрогнозировал наступление заката Запада, подчеркнув, что США с союзниками получили отпор на всех фронтах: в отношении власти, богатства и ресурсов. Венгерский лидер, пишет EUObserver, уверен, что сейчас рождается многополярный мир.

По словам Орбана, стратегия коллективного Запада на Украине строилась на четырех опорах: что Украина должна победить Россию при помощи натовского оружия, что санкции должны ослабить Россию и дестабилизировать ее руководство, что санкции навредят России больше, чем Европе и что весь остальной мир поддержит Европу в борьбе против России. Все эти опоры не выдержали и обрушились.

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«Мы сидим в машине с четырьмя спущенными колесами,- образно описал ситуацию венгерский лидер.- Абсолютно очевидно, что таким путем война выиграна быть не может».

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Украине не победить Россию по простой причине полного доминирования российской армии. Другие признаки крушения стратегии Запада – падение одного за другим, «как домино», европейских правительств, а также рост цен на энергию.

По новой стратегии, считает Орбан, ЕС должен стоять между Украиной и Россией, а не рядом с Украиной, т.е. не быть на ее стороне, а сохранять нейтралитет. Целью должна быть не победа, а мирные переговоры. Пока же шансов заключить мир у Киева и Москвы не было.

«Чем больше НАТО будет давать украинцам современного оружия, тем дальше будут русские отодвигать границу,- объясняет глава правительства Венгрии. По его словам, Запад сам затягивает конфликт.

Поскольку России нужны настоящие надежные гарантии, ситуацию могут разрешить только мирные переговоры между Россией и Америкой, уверен Орбан. Он, кстати, также уверен, что Россия никогда не нападет на НАТО.

Многие лидеры живут в «блоковом мире», поэтому так велика вероятность возврата холодной войны.

Виктор Орбан раскритиковал и энергетические планы Еврокомиссии. Еврочиновники хотят взять энергию у тех, у кого она есть, вместо того, чтобы посоветовать Германии не закрывать атомные электростанции. Что же касается США, то они просто хотят заставить европейцев покупать их энергоресурсы.

Западную Европу Орбан обвинил в попытках развалить неформальную организацию в Центральной Европе - Вышеградскую четверку.

Главными вызовами будущего Орбан считает не энергетический кризис и кризис на Украине, а демографию, миграцию и гендерные вопросы.

Остановился в своем выступлении Виктор Орбан и на теории «великого замещения», согласно которой существует заговор с целью разбавить белое население США и Европы мигрантами. По его словам, к 2050 году произойдет окончательное демографическое смещение, при котором в крупных европейских городах неевропейцев будет больше, чем европейцев. Это «смешанное население» он называет не нациями, а просто «скоплениями людей».

«Мы, венгры, не смешанная раса и мы не хотим ей быть»,- сказал Орбан.

В Центральной Европе европейцы смешиваются между собой, но не с неевропейцами.

По традиции венгерский премьер выступает раз в год с большими программными заявлениями в Румынии. В 2014 г. он, к примеру, рассказал в таком же выступлении о своем «нелиберальном государстве».

В августе Виктор Орбан отправится в Даллас, где он выступит на встрече американских консерваторов CPAC, который в этом году уже провел специальную конференцию в Будапеште.