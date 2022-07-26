Отдых зарубежом: дорого и неудобно

Россияне, решившие провести летний отпуск заграницей, столкнулись с небывалой дороговизной авиабилетов и сложностями в поездках до мест отдыха. Например, в этом году средний чек перелета эконом-классом в Турцию доходит до 50-60 тысяч в одну сторону на человека (в пик летнего сезона – до 100 - 120 тысяч рублей). Для сравнения: в прошлом году средний чек перелетов на турецкие курорты туда-обратно составлял 20 тысяч рублей.

Статья по теме: Туризм не за горами

В Европу прямые авиаперелеты и вовсе закрыты. Добираются туда на перекладных (в основном через ту же Турцию) – от 8 часов до более суток с одной или двумя пересадками. А многие рейсы, даже если билеты на них куплены, не имеют права перевозить туристов: они предназначены для пассажиров с гражданством, ВНЖ, долгосрочной визой и пр. Сейчас средний чек на билеты экономического класса в Европу варьируется от 1 до 1,5 тысячи евро, тогда как годом ранее в среднем авиаперелет в европейские страны стоил около 350 евро.

Автомобиль плюс самолёт

На двух-трехкратный рост стоимости авиабилетов, главным образом, влияет дефицит авиарейсов. В настоящее время в арсенале отечественных авиакомпаний 1200 самолетов. Однако из-за действующих санкций и ограничений перелеты осуществляют только 200 самолетов, из них 148 – это самолеты Sukhoi Superjet, не являющиеся дальнемагистральными. Соответственно, при таком количестве самолетов рейсов не хватает даже в открытые страны. Например, в Турцию наша страна может отправить не более 3,5 млн человек, хотя спрос туда вдвое выше.

Статья по теме: В Венецию будут пускать только состоятельных туристов

При этом у иностранных авиакомпаний мощности есть, но увеличить количество своих рейсов из нашей страны они не могут. Если бы отечественные авиакомпании осуществляли большее количество перевозок, то тогда и турецкие партнеры по принципу взаимности и паритетности смогли бы увеличить свои объемы квот. На данном этапе и так порядка 70% рейсов из нашей страны в Турцию выполняют турецкие перевозчики.

Кроме того, на росте стоимости авиабилетов сказывается и статус перевозок. «Раньше в Турцию выполнялось 80% чартерных и 20% регулярных рейсов, теперь эта пропорция поменялась противоположным образом. Отсутствие чартеров – прямых нерегулярных перелетов, которые организовывают не авиакомпании, а туроператоры и другие сторонние заказчики, автоматически повышает для потребителей средний чек перевозки на 30%. Также на рост стоимости билетов сейчас влияет увеличение времени облета территорий закрытых аэропортов. Например, если раньше перелет из Москвы в Стамбул занимал три часа, то теперь – около пяти часов», – рассказывает председатель совета директоров холдинга «Випсервис» Дмитрий Горин.

Статья по теме: Россиянам назвали самые бюджетные направления для путешествий

По мнению экспертов, удешевлению билетов могут способствовать открытие сухопутных границ в России. С середины июля сняты ковидные ограничения на выезд и на въезд в страну, что уже привело к всплеску спроса на путешествия в Европу. По данным Aviasales, за последнюю неделю, по сравнению с предыдущей, когда ещё действовали ограничения, спрос на авиабилеты из Финляндии во Францию вырос на 173%, в Италию – 165%, Грецию – 160%. Схожие темпы роста спроса наблюдаются и на приобретение авиабилетов из Эстонии.

Альтернативные трансмодальные перевозки, т.е. автомобиль/автобус плюс самолет помогают значительно сэкономить бюджет туристов. Например, из аэропортов Хельсинки, Таллина, Риги и Вильнюса есть большое количество доступной перевозки, в том числе европейские лоукостеры. Оттуда самый дешевый билет в Европу можно приобрести за 6 тысяч рублей. Однако общее количество таких рейсов совсем небольшое. И для них требуется шенгенская виза. Из-за повышенного спроса очередь на её получение составляет в среднем 1,5 месяца (ранее визу можно было оформить за четыре дня).

Посмотрите на восток

По оценкам участников туриндустрии, объем выездного туризма в 2022 году, не считая самостоятельных туристов, составит около 5 миллионов человек. Для сравнения: в «допандемийном» 2019 году выездной турпоток из России составлял 19 млн туристов, в прошлом году – около 10 - 11 млн человек.

На сегодняшний день, по данным Ростуризма, прямые регулярные рейсы из России открыты в 17 стран. Из них, как сообщает сервис по бронированию авиабилетов Aviasales.ru, в топ-10 наиболее популярных направлений входят Армения, Турция, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Беларусь и Израиль. В остальные страны действуют транзитные перевозки. «По оформлению страховых полисов, которые оформляют российские туристы в нашей компании, мы видим, что четыре первых места в рейтинге направлений для отдыха занимают Россия, Турция (+14% по числу оформленных полисов) и страны Шенгена (рост числа полисов в 3 раза), среди которых лидируют Греция и Италия. Также популярно страхование с условием «территория страхового покрытия – весь мир». На эти виды полисов приходится почти треть всех поездок», – рассказывает управляющий директор департамента массовых видов страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра. Из новых трендов он выделяет интерес россиян к поездкам в Израиль (рост оформлений полисов в 11 раз), в Узбекистан и Грузию (в 4 раза), в Армению (в 2 раза), в Сербию (на 40%).

Средняя продолжительность поездки, по сравнению с прошлым годом, как отмечают в компании «АльфаСтрахование», несмотря на действующие ограничения, практически не изменилась и составляет 20 дней. Стабильно на две недели россияне едут в Турцию. А в странах «шенгена» наши туристы предпочитают задержаться (средняя продолжительность пребывания там – 21 день), в Греции - 23 дня, Испании и Франции - 19 дней.

Большинство россиян бронируют поездку буквально за день – по оценкам компании «АльфаСтрахование» таковых 34% (в прошлом году количество бронирований за сутки тоже было высоким и составляло 32%). Очевидно, это связано с возможными отменами и переносами рейсов. Схожая ситуация была и в пандемию, когда по всему миру действовали жесткие ограничения в передвижениях и повышенные требования к наличию прививочных сертификатов и ПЦР-тестирований.

По данным Price.ru, на сегодняшний день самые бюджетные зарубежные направления, куда россияне могут отправиться на самолете: Белоруссия (около 6 700 рублей), Киргизия (30 700 рублей) и Таджикистан (20 300 рублей). Среди «морских», но уже более дорогих направлений, для граждан России доступны недельные туры в отели 3 звезды в такие страны как ОАЭ (70 900 рублей, тур на двоих – 107 600 рублей), Турция (55 200 рублей, тур на двоих – 102 400 рублей), Израиль (58 000 рублей), Шри-Ланка (102 279 рублей).

Большинство участников рынка сходятся во мнении, что россияне станут чаще отдыхать в странах СНГ, а также на Ближнем Востоке. Например, глава бюро туристических услуг «Весь Мир» Владимир Инякин обращает внимание на текущие бюджетные авиаперелёты в Саудовскую Аравию. Как правило, июль-август является здесь самыми жаркими месяцами, когда температура воздуха составляет не менее 37-38 градусов (но в этом году там 45 градусов), поэтому даже с учетом транзита (напрямую туристам туда не добраться) стоимость билета сопоставима и ниже, чем в Турцию.

Туристические компании нацелены сделать большую ставку на Китай и Вьетнам, которые вскоре «пробьют окно» в Россию и начнут полеты.

Отдых в Европе пока остается под большим вопросом. «Без прямого авиасообщения и сложностях с оформлением шенгенских виз о любом серьезном турпотоке говорить не приходится», – заключает заместитель генерального директора Nemo.Travel Андрей Зеленкин.

Из-за сложностей с перелетами и закрытием внешних границ с рядом стран некоторые россияне предпочли внутренние направления туризма – например, Карелию, Калининград, Краснодарский край, Минеральные воды, а также авторские туры в Дагестан, Северную Осетию, на Алтай, Байкал и Камчатку. По данным сервиса Admitad Affiliate, в среднем отдых в этих субъектах РФ обойдется пользователям в 45-50 тысяч рублей без учета стоимости билетов.