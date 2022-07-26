На валютном рынке начал действовать тайный покупатель

Завершилась уплата основных налогов: НДС, НДПИ и акцизов. До четверга нужно перечислить в бюджет налог на прибыль, но сумма этих выплат не такая большая, как по предыдущим налогам. Поэтому вполне логично, что экспортеры сократили продажу валютной выручки, и рубль стал стремительно дешеветь.

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Во вторник пара доллар-рубль смогла с первого захода преодолеть сильное сопротивление 59-60, окрепнув по итогам дня на 4,2%. Последняя сделка прошла по курсу 60,55 руб. за доллар.

Кроме прохождения пика налогового периода, против российской валюты играет и другой весомый фактор. «Рубль сохраняет слабость из-за ожиданий скорого появления нового бюджетного правила, в рамках которого возобновятся покупки валюты за счет нефтегазовых сверхдоходов госбюджета», - полагает Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».

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Судя по бьющим в последние дни рекорды оборотам юаня на Мосбирже, скупку китайской валюты ведет какой-то крупный игрок. Аналитики не исключают, что это уже Минфин втайне запустил в работу бюджетное правило. Есть и версия, что в юань перекладывает свою огромную валютную «кубышку» в размере более $50 млрд «Сургутнефтегаз».

Но это все предположения, не подкрепленные пока никакими фактами. Можно сказать, что ответ знает только сам рубль (ну и пара его ближайших приятелей). Однако так или иначе, крупный покупатель юаня на рынке есть и своими действиями он опосредованно, через кросс-курсы, давит на рубль.

Если завтра рубль не окрепнет, то целью девальвации станет район 64 руб. за доллар. Рубль, впрочем, падает уже четыре сессии подряд и накопил техническую перепроданность. При появлении поводов спекулянты будут фиксировать прибыль, продавая доллар.

Впрочем, очень многое будет зависеть от реакции мирового рынка на заявления ФРС США в среду. Если трейдеры благосклонно оценят монетарную политику американского регулятора и состояние крупнейшей мировой экономики, можно ждать роста цен на сырьевые товары, и это поддержит рубль. В противном случае, первая цель падения национальной валюты может быть достигнута уже до конца недели.