Посол России в Греции заявил об обнулении контактов между Москвой и Афинами

Двусторонние отношения между Россией и Грецией полностью разрушены, никакого сотрудничества и контактов сейчас нет. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24», выдержки из которого публикует РИА Новости, заявил посол РФ в Афинах Андрей Маслов.

«С конца февраля у нас полностью разрушены двусторонние отношения, их просто больше нет, – подчеркнул дипломат. – Нет никакого сотрудничества, нет контактов». По его словом, буквально в считанные дни обнулились все наработки, весь богатый массив двусторонних отношений, который был накоплен за много десятилетий.

При этом Маслов обратил внимание на тот факт, что всё чаще в Греции наблюдатели резко критикуют своё правительство за то, что своими действиями оно впервые за 200 лет довело дело до того, что Греция стала для России недружественной страной.

«И это при том, что Россия ничего плохого для Греции никогда не делала и не сделала в последнее время», – резюмировал посол РФ в Афинах.

Как ранее писал «Эксперт» июля Москва обновила список государств, осуществляющих, по мнению правительства, недружественные действия в отношении РФ. Согласно распоряжению российского правительства, в этот список вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия и Словакия.

Указ предполагает ограничение вплоть до полного запрета для недружественных стран возможности нанимать в посольства, консульства и представительства госорганов работников из числа лиц, находящихся на территории РФ. Также перечень определяет число физлиц, находящихся в России, с которыми дипмиссии недружественных стран и их консульские учреждения могут заключать трудовые договоры.

