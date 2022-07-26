Профицит счета текущих операций достиг исторического максимума

Во II квартале профицит счета текущих операций достиг рекордного уровня за всю историю составления платежного баланса Банком России. Его увеличение до $70 млрд произошло из-за роста экспорта товаров и услуг и значительного снижения импорта, сообщается на сайте ЦБ.

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«Профицит счета текущих операций в II квартале 2022 г. составил 70 млрд долл. США ‒ новый исторический рекорд. Стоимостный объем экспорта товаров и услуг существенно превысил уровень аналогичного периода прошлого года из-за роста мировых цен на многие сырьевые товары. При этом физический объем поставок ряда товаров уменьшился из-за санкций и контрмер. В связи с ограничениями и приостановкой поставок товаров в Российскую Федерацию рядом зарубежных компаний стоимостный объем импорта товаров и услуг упал на 22% г/г», — говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ «Платежный баланс Российской Федерации».

Уточняется, что четырехкратное увеличение профицита счета платежного баланса по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (с $17 млрд до $70 млрд), отражает расширение положительного сальдо баланса товаров и услуг. Некоторый вклад внесло и сжатие дефицита баланса первичных и вторичных доходов за счет уменьшения доходов, начисленных частным сектором к выплате нерезидентам, отметили в ЦБ.

Регулятор указал, что по сравнению с прошлым годом стоимостный объем экспорта увеличился на 20%. Цена на нефть марки Brent повысилась на 64%, на газ — в 3,7 раза, на уголь — в 3 раза, на алюминий — на 20%. При этом, стоимостный объем импорта товаров и услуг сократился на 22%, в основно за счет сжатия торговли с ЕС.

