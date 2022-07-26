«Роснефть» начала применять на Таймыре уникальные буровые комплексы

С опережением производственного плана на пяти кустах Пайяхского кластера проекта «Восток Ойл» стартовало эксплуатационное бурение. Скважины будут бурить с применением уникальных «северных» комплексов, которые были построены на российских машиностроительных заводах специально для работы в условиях Крайнего Севера, сообщила пресс-служба «Роснефти».

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«Данные буровые установки оснащены оборудованием и системами верхнего привода мощностью более 70 кН/м, что дает им преимущества по скорости и глубине бурения. Установки грузоподъемностью 400 тонн способны бурить скважины протяженностью до 6 000 метров», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что в реализации проекта «Восток Ойл» планируется задействовать около сотни таких буровых установок.

Как пояснил журналистам гендиректор «Восток Ойл» Владимир Чернов, проект переходит из стадии геологоразведки в стадию эксплуатации, начинают разбуриваться эксплуатационные кусты, которые будут потом «обвязаны трубопроводами, и выдадут нефть». По его словам, нефть с Пайяхского месторождения начнет поступать в 2024 году.

«Восток Ойл» в компании называют крупнейшим инвестиционным проектом в мировой нефтегазовой отрасли с ресурсной базой свыше 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти. В него входят 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в ЯНАО, где расположены 13 месторождений нефти и газа.

