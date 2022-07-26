Цены на газ в Европе превысили 2000 долл. за тысячу кубометров

Биржевые цены на «голубое топливо» в Европе впервые с 9 марта текущего года превысили 2000 долл. 1 тыс. кубов и растут на 7%.

Происходит это на фоне заявления «Газпрома» о плане снижения поставок «Северному потоку» –ключевому газопроводу из РФ в Европу – с 27 июля до не более чем 33 млн кубов в сутки, что составляет 20% от номинальной мощности магистрали, передаёт РИА Новости.

Так, уже утром фьючерсные контракты на поставку «голубого топлива» в августе открыли торговую сессию у отметки 1891,4 долл. за тысячу кубов (+1,5% к расчётной цене понедельника - 1862,7 долл.) и через несколько минут немного снизились, до 1 875,7 долл. (+0,7%).

В 09.40 мск цена за тысячу кубов перешагнула порог в 1 900 долл. в 11.48 мск – 2 000 долл.

Как ранее писал «Эксперт», стоимость августовского фьючерса на природный газ на хабе TTF в Нидерландах продемонстрировала падение на 6,5% на открытии торгов. Цены тогда упали на фоне информации о том, что «Газпром» возобновил поставки в Германию по трубопроводу «Северный поток». Компания завершила плановые технические работы, которые шли в течение 10 дней.

