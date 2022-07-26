В Кремле пообещали ответить на возможный отказ россиянам в шенгенских визах

Руководитель президентской пресс-служба Дмитрий Песков заявил, в случае отказа россиянам в шенгенских визах Москва отреагирует крайне негативно.

«Насколько мы понимаем, пока какого-то, скажем так, применения в прикладном плане это решение ещё не нашло, – цитирует представителя Кремля РИА Новости. – Будем надеяться, что и не найдёт».

При этом он подчеркнул, что любые подобные действия в отношении граждан России повлекут контрмеры и ответную реакцию, которая вполне объяснима и прогнозируема.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что исключать такой сценарий развития событий нельзя, однако этот шаг станет очень эмоциональным действием и не будет укладываться в понимание здравых рассуждений.

«Ещё раз повторяю: всё-таки хочется надеяться на лучшее, на хоть небольшую долю сохранения трезвости мышления у наших оппонентов», – сказал Песков.

Он также напомнил, что сейчас страны Евросоюза и Северной Америки буквально состязаются в принятии различных антироссийских и недружественных мер по отношению России.

«Но мы также видим, что у них абсолютно иссякает арсенал каких-то мер, которые, как им представляется, способны оказать на нас давление и вынудить изменить позицию, что является ошибочным суждением. И по мере этого, конечно, принимаются всё более нерациональные, неразумные и труднообъяснимые решения», – резюмировал Песков.

Как ранее писал «Эксперт», по словам директора консульского департамента МИД РФ Ивана Волынкина, Москва не исключает, что Европа перестанет выдавать шенгенские визы россиянам. Он отметил, что наше внешнеполитическое ведомство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

«Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями – русофобами, мы воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами – членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», – резюмировал дипломат.

