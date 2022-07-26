В мэрии столицы подвели первые итоги поддержки участников программы МПТ

Порядка 12 строительных компаний, которые при реализации своих проектов создают рабочие места, получили поддержку правительства Москвы. Девелоперы получили отсрочки на предоставление необходимой документации. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Девелоперы, участвующие в программе создания мест приложения труда (МПТ) в Москве, могут претендовать на льготы, если соблюдают ряд условий. Так, застройщики должны предоставить банковскую гарантию на период отсрочки аренды или платы за изменение вида разрешенного использования земли. С марта этого года срок предоставления банковской гарантии продлили с 3 до 6 месяцев, а ее размер больше не привязан к ключевой ставке ЦБ РФ. Кроме того, сроки исполнения некоторых условий увеличили.

«На данный момент уже 12 компаний, реализующих в столице проекты по программе создания МПТ, получили различные преференции. Им всем перенесли на полгода сроки предоставления документации, пяти застройщикам продлен срок предоставления банковской гарантии. Все эти инвесторы вложат в строительство объектов 60,6 миллиарда рублей. Девелоперы планируют возвести в городе 739,6 тысячи квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в городе появится 23,3 тысячи рабочих мест», – рассказал вице-мэр.

Ефимов отметил, что банковскую гарантию можно вернуть и предоставить снова спустя шесть месяцев по ставке 9,5% годовых. Это позволит застройщикам сэкономить на процентах, которые банк начисляет за использование своей гарантии. Такой возможностью воспользовались два девелопера.

«Например, антикризисную поддержку от города получил девелопер, строящий по программе сразу несколько объектов образования, торговый центр, офисные здания и промышленный технопарк. Одна из компаний его структуры получила отсрочку по предоставлению проектной документации, разрешения на строительство и банковской гарантии. Другая организация вернет ранее выданные банковские гарантии и предоставит новые через полгода», – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа создания мест приложения труда помогает создать сбалансированную застройку спальных районов: обеспечить рабочие места, снизить нагрузку на дороги и общественный транспорт. Недавно в программу внесли изменения, позволяющие увеличить преференции: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания МПТ на 6–12 месяцев льгота увеличится на 5%, более года – на 10%.

В столице уже заключили 22 соглашения по программе создания МПТ, с общим объемом вложений 92,2 млрд рублей. Девелоперы построят 35 объектов общей площадью 1,12 млн кв. метров. Среди них помимо жилой недвижимости школы, детские сады, офисные здания, технопарки, производственный комплекс, а также деловые, торгово-развлекательные и многофункциональные центры. В них впоследствии появится 33,3 тысячи рабочих мест.