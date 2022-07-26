В МИД РФ допустили, что Европа перестанет выдавать россиянам шенгенские визы

Из Европы все чаще доносятся призывы прекратить выдачу шенгенских виз гражданам России, и в консульствах некоторых стран уже приостановлено их оформление. Как заявил в интервью ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин, Москва не исключает воплощения в жизнь даже самых невероятных сценариев.

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«Министерство внимательно фиксирует доносящиеся из Европы призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большинство подобных заявлений делаются одиозными политиками или общественными деятелями — русофобами, и воспринимаем их соответственно. Вместе с тем мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз российским гражданам в расположенных в России консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В случае радикальной деградации консульских связей с остальными странами — членами Шенгенского соглашения нельзя исключать даже кажущиеся сейчас невероятными сценарии», — заявил Волынкин.

При этом представитель МИД РФ подчеркнул, что Москва продолжает выступать за сохранение возможности взаимных поездок граждан России и Европы и выражает надежду на торжество здравого смысла. Представив гипотетическую ситуацию с полным прекращением выдачи шенгенских виз, Волынкин допустил возможность выстраивания визового взаимодействия на двусторонней основе с отдельными «договороспособными» странами.