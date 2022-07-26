В Москве поддержали 12 застройщиков с помощью антикризисных мер – вице-мэр Ефимов

Строительные компании, которые создают рабочие места при реализации своих проектов в Москве, получили больше времени на предоставление необходимой документации позже благодаря мерам поддержки правительства города. Такой преференцией уже воспользовались 12 компаний. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Программа создания мест приложения труда (МПТ), запущенная с 2020 года в столице, дает девелоперам льготы, если они соблюдают определенные условия. Застройщики должны предоставить банковскую гарантию на период отсрочки аренды или платы за изменение вида разрешенного использования земли. С марта этого года срок предоставления банковской гарантии продлили с 3 до 6 месяцев, а ее размер больше не привязан к ключевой ставке ЦБ РФ. Кроме того, сроки исполнения некоторых условий увеличили.

«На данный момент уже 12 компаний, реализующих в столице проекты по программе создания МПТ, получили различные преференции. Им всем перенесли на полгода сроки предоставления документации, пяти застройщикам продлен срок предоставления банковской гарантии. Все эти инвесторы вложат в строительство объектов 60,6 миллиарда рублей. Девелоперы планируют возвести в городе 739,6 тысячи квадратных метров недвижимости. Благодаря этому в городе появится 23,3 тысячи рабочих мест», – рассказал Ефимов.

Вице-мэр добавил, что банковская гарантия может быть возвращена и предоставлена снова спустя шесть месяцев по ставке 9,5% годовых. Это позволит застройщикам сэкономить на процентах, которые банк начисляет за использование своей гарантии. Такой возможностью воспользовались два девелопера.

«Например, антикризисную поддержку от города получил девелопер, строящий по программе сразу несколько объектов образования, торговый центр, офисные здания и промышленный технопарк. Одна из компаний его структуры получила отсрочку по предоставлению проектной документации, разрешения на строительство и банковской гарантии. Другая организация вернет ранее выданные банковские гарантии и предоставит новые через полгода», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Программа создания мест приложения труда обеспечивает сбалансированную застройку спальных районов с учетом потребности в рабочих местах, снижения нагрузки на дороги и общественный транспорт. Недавно в программу были внесены изменения, которые позволяют увеличивать объем преференций: инвесторы могут взять на себя обязательства по строительству объекта в сжатые сроки и при этом получить повышенную льготу. Так, при сокращении срока создания МПТ на 6–12 месяцев льгота увеличится на 5%, более года – на 10%.

В столице уже заключено 22 соглашения по программе создания МПТ, с общим объемом вложений 92,2 млрд рублей. Девелоперы возведут 35 объектов общей площадью 1,12 млн кв. метров: школы, детские сады, офисные здания, технопарки, производственный комплекс, а также деловые, торгово-развлекательные и многофункциональные центры. В них впоследствии будет создано 33,3 тысячи рабочих мест.