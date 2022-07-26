В Москве запустили серийное производство лифтов для высоток

Лифты для высоток, с возможностью управления со смартфона и дезинфекцией воздуха, запустили в серийное производство на Щербинском лифтостроительном заводе (ЩЛЗ) в Москве. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Подъемники работают со скоростью до 2,5 м/с. Для данной высокоскоростной серии завод обновил, а также внедрил SMART-технологии. Лифты в зависимости от необходимости могут быть оснащены системами Air Clean, которая обеспечивает дезинфекцию кабины от бактерий и вирусов на 98% с помощью ультрафиолетовых светодиодов; Air Key, которая позволяет управлять лифтом со смартфона; Mirror для показа справочной и рекламной информацию на встроенном в зеркало дисплее.

«В прошлом году столичные лифтостроительные предприятия выпустили около 15 тысяч подъемников – это почти половина от всех произведенных лифтов в стране. Из них примерно девять тысяч произвели на заводе в Щербинке. Новые подъемники предприятия будут востребованы при возведении зданий, в том числе жилых домов, высотой до 140 метров – это около 40 этажей. Такие лифты смогут поднимать до 1,6 тысячи килограммов. На данный момент производственная мощность завода достигает 12 тысяч единиц продукции в год», – рассказал Владислав Овчинский.

На лифты со скоростью движения до 2,5 м/с включительно приходится 99,7% от числа всех подъемников, производимых в стране. Специалисты ЩЛЗ уже начали работу над первым заказом: высокоскоростной лифт премиум-класса проектируется для нового многофункционального научно-образовательного корпуса МГТУ им. Баумана.

«ЩЛЗ готов полностью закрывать потребности отрасли в сегменте высокоскоростных лифтов. В рамках мероприятий по импортозамещению в сфере тяжелого машиностроения при поддержке Минпромторга России мы также разрабатываем новые компоненты российского производства для пассажирских лифтов со скоростью до 2,5 метра в секунду как с машинным помещением, так и без него», – прокомментировал генеральный директор ЩЛЗ Антон Артемьев.

Лифты Щербинского лифтостроительного завода устанавливаются во всех регионах России. Продукция завода ориентирована как на госзаказ, так и на потребности частных застройщиков недвижимости различного назначения, отметили в пресс-службе.