В Турции анонсировали визит Эрдогана в Россию

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию с официальным однодневным визитом.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber, турецкий лидер посетит Сочи 5 августа текущего года, где у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, 19 июля Путин посетил Тегеран. Там у него прошла трехсторонняя встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Эрдоганом. Кроме того, российский и турецкий лидеры провели там же двусторонние переговоры.