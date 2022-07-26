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В Турции анонсировали визит Эрдогана в Россию

26 июля 2022, 18:00

Эрдоган посетит Сочи с однодневным визитам 5 августа, где у него состоится встреча с Владимиром Путиным, сообщают турецкие СМИ

FLICKR.COM – ФОТОБАНК

Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Россию с официальным однодневным визитом.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал TRT Haber, турецкий лидер посетит Сочи 5 августа текущего года, где у него состоится встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, 19 июля Путин посетил Тегеран. Там у него прошла трехсторонняя встреча с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и главой Турции Эрдоганом. Кроме того, российский и турецкий лидеры провели там же двусторонние переговоры.