Визовый режим для россиян могут упростить в 18 странах мира

Россия ведет переговоры об упрощении визового режима с 18 странами, рассказал ТАСС директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

Подобная работа по упрощению визового режима с иностранным государствами, по его словам, проводится постоянно. На данный момент переговоры идут с некоторыми странами Латинской Америки и Карибского бассейна, а также с Малайзией, Китаем, Гонконгом

«В стадии согласования с властями Малайзии находится проект двустороннего межправительственного соглашения о взаимной отмене визовых требований. С китайскими партнерами по линии Ростуризма проводится работа по совершенствованию двустороннего соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. Вопрос об увеличении срока безвизовых поездок граждан прорабатывается также с гонконгской стороной», - добавил Волынкин.

Помимо этого, МИД РФ планирует расширить дипломатическое присутствие страны. Ведется работа по кардинальному увеличению штатов росийских посольств на азиатском, африканском, латиноамериканском и на направлении СНГ. А с Мальдивской Республикой уже было заключено соответствующее соглашение в 2021 году.

Вскоре Россия откроет консульские учреждения в Актау (Казахстан), Гродно (Белоруссия), в Канкуне (Мексика) и Самарканде (Узбекистан), сообщил Волынкин. Он отметил, что выбор открыть генконсульства в этих локациях обусловлен большим притоком туда российских туристов.

Директор консульского департамента МИД уточнил также, что работа проводится в обе стороны – для иностранных граждан сегодня созданы весьма благоприятные условия для въезда в Россию.