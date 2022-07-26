X5 Group запустила проект по безвозмездной передаче еды нуждающимся

X5 Group совместно с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь» запустила пилотный проект фудшеринга. Сотрудники магазинов будут ежедневно отбирать хлебобулочные изделия с истекающим сроком годности и передавать волонтерам, которые станут распределять их по спискам подопечных фонда. К проекту пока подключены несколько магазинов «Пятерочка» в Москве и Челябинске, в дальнейшем его планируется масштабировать на другие города России, сообщает пресс-служба ретейлера.

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«По результатам пилота X5 планирует масштабировать проект на большее количество магазинов в других городах России, расширить категории товаров, которые будут передаваться в рамках фудшеринга, и подключить к проекту торговую сеть «Перекресток» и распределительные центры компании», — говорится в пресс-релизе.

По словам директора по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию X5 Group Елены Конновой, фудшеринг не только позволит компании передавать больше продуктов нуждающимся, но и сократит количество пищевых отходов, направляемых на утилизацию.

