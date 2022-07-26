Не все страны ЕС захотели лезть в газовую удавку

В Брюсселе 26 июля провели заседание Совета ЕС на уровне министров энергетики. Они договорились о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% в период с 1 августа этого года до 31 марта 2023 года. Однако это политическое соглашение стало возможным только благодаря введению в него четырех блоков исключений и ограничений, которые фактически могут быть распространены на все страны-члены ЕС. Поэтому большинство экспертов считает этот документ не более чем декларацией о незыблемом европейском единстве, если, конечно, в октябре не будет объявлена «общесоюзная тревога», которая сделает снижение потребления энергии обязательным. В Брюсселе ожидают полного прекращения Россией газовых поставок.

Еврокомиссия 20 июля опубликовала документ, которым все страны-члены Евросоюза обязывались к концу сентября представить планы добровольного снижения потребления газа на 15% на период с 1 августа этого года до 31 марта 2023 года. В физическом объеме это равно 45 млрд кубометров (почти треть российских трубопроводных поставок в 2021 году). Однако в первоначальной версии документа добровольный принцип характеризовался как фактически добровольно-принудительный. Авторы оправдывали данную инвективу тем, что полное отключение российского газа возможно уже в этом году, к чему надо быть готовым, укрепив европейское единство.

Статья по теме: Цены на газ в Европе превысили 2000 долл. за тысячу кубометров

Неделю назад ситуация для потребителей энергии в Европе была действительно тревожной. С 11 по 21 июля газопровод «Северный поток-1» находился на профилактике и поэтому газ по нему не прокачивался вовсе. С середины июня трубопровод снизил мощность на 60%. Пришлось выключить два из пяти газоперекачивающих агрегата (ГПА), так как они оба нуждались в регламентном капитальном ремонте. Одна из турбин к тому времени прошла плановый ремонт на заводе немецкой фирмы Siemens, но расположенном в канадском Монреале. Канада, как известно, ввела санкции против российского ТЭК и поэтому турбину вначале оставила у себя. Берлин все же уговорил Оттаву переслать ГПА в Германию, что и было сделано несколько дней назад. 25 июля Simens переслал «Газпрому» сопроводительные документы на турбину, в которых, в частности, утверждалось, что Канада до 2024 года не будет препятствовать регламентному ремонту и остальных ГПА. Но разъяснения немецкой компании «Газпром» не удовлетворили, так как правовой статус ремонтных работ в условиях санкций до конца не разъяснен.

Статья по теме: Ряд стран ЕС торпедирует план Брюсселя по снижению потребления газа

«Газпром», кстати, в ближайшее время собирается опубликовать более пространные разъяснения своей позиции и своих опасений. Пока же отремонтированная турбина находится в Германии. Siemens ожидает таможенного разрешения на ввоз её в Россию через Финляндию.

Тем временем подошел срок планового ремонта третей турбины. С 7.00 по МСК 27 июля её выводят из эксплуатации и в результате суточный объем прокачки падает до 33 млн кубометров (СП-1 рассчитан на 167 млн). В европейских СМИ паника. Она усугубляется и незначительным объемом украинского транзита — 26 июля, по данным «Газпрома», около 42 млн кубометров. Цена на газ на лондонской бирже ICE 26 июля моментом поднималась до $2003 за 1 тыс. кубометров. По итогам всего дня превышала $1900. В среднем за июль спотовые цены существенно превысили $1700, что в шесть раз выше июльских показателей прошлого года. И высокими цены будут оставаться довольно долго. Многие эксперты полагают, что до 2024 года. Фактически сейчас «Газпром» отправляет европейским потребителям лишь четверть от прошлогодних поставок. При этом, за первое полугодие, поставки российского газа в страны ЕС, по данным МЭА, упали на 30%.

В компании Siemens и министерстве энергетики ФРГ уверяют, что технических причин для сокращения поставок газа у «Газпрома» нет. Все происходит по политическим причинам. В «Газпроме», естественно, с этими обвинениями несогласны. В ожидаемом обращении наверняка подробно будут изложены технические барьеры для полноценной работы.

Впрочем, многие эксперты полагают, что, вероятно, вентиль надо было прикрутить еще весной, чтобы поставить на грань разорения ряд промышленных отраслей, прежде всего в Германии. А так как этого не сделали, В той же Германии успели довести заполнение ПХГ на 65%. Оппоненты, с другой стороны, утверждают, что для возможного еще газового торга с ЕС необходимо сохранить хоть какой-то инструмент и поэтому продолжить, хотя бы и в меньших объемах поставки в страны ЕС.

К тому же «Газпрому» нужны деньги. Так что, скорее всего, турбину из Германии привезут и поставят на место. В результате по СП-1 продолжат прокачивать июньские объемы газа — по 67 млн кубов в сутки. Но на полную мощность СП-1 уже, видимо, не выйдет. Судьба остальных четырех из пяти турбин остается не ясной.

Каждый умрет в одиночку

Но так как СП-1 все же, пускай только на 20%, заработал, в ЕС несколько успокоились. И каждый заиграл в свой инструмент.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто ожидаемо рванул в Москву и выбил еще 700 млн кубометров к прежним 4,5 млрд. 26 июля в Брюсселе венгры соглашение о сокращении потребления газа в принципе не поддержали.

Однако против соглашения об уменьшении спроса на газ резко выступили Польша (занмающая, как известно, самую русофобскую позицию), Испания, Португалия,

В Брюсселе также сочли вероятным сценарием полное отключение российского газа и призвали начать подготовку к этому, сохраняя единство ЕС. Ряд стран, в том числе Испания, Португалия, Греция, Мальта, Кипр и Ирландия не поддержали инициативу ЕК в редакции от 20 июля. Сомнения высказывали и во Франции.

Так, 25 июля испанская газета El País сообщила, что план ЕК должен стать более гибким на фоне несогласия ряда стран сообщества. В статье предлагалось сохранить цель по сокращению потребления топлива, однако ввести многочисленные исключения и детали для адаптации энергосбережения к потребностям каждой отдельной страны.

Так и произошло. 26 июля Совет ЕС на уровне министров энергетики заявил:

"Страны ЕС достигли сегодня политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой. Договоренность также предусматривает возможность объявления "общесоюзной тревоги" по безопасности поставок, которая сделает это сокращение спроса обязательным".

Тревогу, по разным данным, могут объявить уже в октябре.

Но пока ограничительное соглашение будет действовать в добровольном режиме с четырьмя блоками исключений, которые будут действовать в случае введения обязательных мер.

Во-первых, Совет постановил, что обязательное сокращение потребления газа не будет распространяться на страны, которые не связаны с газотранспортной и электрической системой ЕС, а поэтому не могут высвободить дополнительные объемы газа для сообщества. Кроме того, исключения возможны для стран, серьезно зависящих от газа для выработки электроэнергии. Это выводит из-под действия ограничительных требований Кипр, Мальту, Ирландию, в некоторых ситуациях это исключение может применяться к Испании, Португалии, Венгрии и еще ряду государств. Прежде всего, от Испании и Португалии нельзя потребовать сокращать потребление более чем на 7%.

Во-вторых, страны могут потребовать для себя исключений, если они докажут, что все их мощности по транзиту или экспорту газа уже используются на 100% и сокращение внутреннего потребления физически не позволит им перенаправить газ на рынок ЕС. Это может вывести из-под удара Бельгию, Люксембург, Францию и еще несколько стран. В-третьих, страны могут запросить изъятий, если они уже перевыполнили свои годовые обязательства по заполнению собственных газохранилищ или если они используют газ не как источник энергии, а как основной ресурс для их критически важной промышленности. Это позволит вывести из-под действия требований ЕС страны с малыми объемами ПХГ, как, например, Австрию и Венгрию.

В-четвертых, страны ЕС отказались дать Еврокомиссии право самостоятельно собственным решением объявлять "общесоюзную тревогу" по газовым поставкам, подчеркнув, что исполнительная структура ЕС обязана сначала провести консультации со странами сообщества, представленными в Совете ЕС. Впрочем, консенсуса для «общесоюзной тревоги» не потребуется. Достаточно будет квалифицированного большинства/

Отдельно в документе прописано, что экономия потребления газа не может достигаться за счет отключения частных пользователей, объектов критической инфраструктуры, здравоохранения и обороны. Ограничения возможны в энергетике, снижении обогрева или кондиционирования общественных зданий.

Таким образом, страны ЕС ограничились на данный момент, по сути, антироссийской газовой декларацией. Они, как заявили ряд европейских лидеров, продемонстрировали свою сплоченность. Но долго ли она проживет под давлением энергетических проблем? Есть ряд моментов, которые говорят, что не долго. Так, министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва накануне заседания министров энергетики стран ЕС заявила:

"Я не считаю себя компетентной принимать решения об ограничениях в Испании, на Мальте или в Болгарии. Точно так же я не хотела бы, чтобы эти страны принимали решения об ограничениях в Польше. Энергетическая безопасность - это задача конкретного государства и конкретного правительства". На встрече в Брюсселе она подтвердила, что её страна к зиме готова и сокращать потребление газа добровольно не готова.