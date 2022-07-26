Захарова обвинила Израиль в неконструктивной позиции в отношении России

Антироссийская позиция Израиля по ситуации вокруг Украины является неконструктивной и необъективной и вызывает сожаление Москвы.

Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. По её словам, последние месяцы наблюдается, абсолютно неконструктивная и, самое главное, необъективная риторика на уровне заявлений со стороны Израиля, передаёт ТАСС.

При этом она отметила, что вопросы у РФ возникли, когда руководство Израиля на разных уровнях дало антироссийские оценки, а сама позиция была оформлена исключительно в проукраинскую сторону.

«Причём не в плане украинского народа, а только поддержки киевского режима, и она была абсолютно созвучна странному и диковатому голосу Запада», – подчеркнула Захарова

В связи с этим официальный представитель МИД РФ напомнила, что импульс к ухудшению двусторонних отношений с Израилем исходил не от России.

«Когда сейчас мы слышим комментарии руководства этой страны, что некоторые действия нашей страны на двустороннем треке могут повлиять на отношения, хочется задать вопрос, не считают ли эти самые люди, что их действия и заявления на протяжении этих месяцев уже повлияли на двусторонние отношения», – резюмировала Захарова, добавив, что вопрос с агентством «Сохнут» в РФ лежит в правовой плоскости.

Как ранее писал «Эксперт», по мнению Захаровой, высказывания американских чиновников по поводу якобы изоляции России являются абсурдными.

Напомним, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что поездка Владимира Путина в Иран на саммит астанинского формата говорит об изоляции Москвы.

«Можно было бы ответить, что подобными заявлениями Белый дом демонстрирует "возрастающую логику". Но нельзя. Потому что изоляция, как и логика: либо есть, либо нет. На сегодняшний день отсутствуют обе: изоляция Москвы и логика Вашингтона», – подчеркнула Захарова.

При этом она отметила, что США «уже не знают, как раскрутить провалившийся тезис об изоляции России».

«В ход идёт всё, включая абсурд», – резюмировала представитель МИД РФ.