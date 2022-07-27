S&P 500: розница попала под распродажу

Walmart – крупнейшая торговая сеть мира и один из столпов американской экономики. И когда она сообщила, что ее прибыль за год, вероятно, упадет на 11-13%, а не на 1%, рынок сразу попытался экстраполировать эту новость на весь бизнес в США. Компания сообщила об изменении поведения потребителей из-за инфляции: они больше тратят на товары первой необходимости, такие как продукты, и меньше – на одежду, электронику и т. п.

Это стало одной из причин того, что американские фондовые индексы закрыли вчерашние торги в «красной зоне». Nasdaq Composite потерял 1,87%, S&P 500 – 1,15%, а Dow Jones Industrial Average – 0,71%.

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Объявление Walmart прозвучало после закрытия основной торговой сессии в понедельник, но ее акции успели рухнуть на постмаркете. Во вторник на минимуме они теряли 9,1%, но закончили день выше – падением на 7,6%. В результате капитализация компании снизилась до $334,37 млрд, а ее акционеры, соответственно, потеряли миллиарды.

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Крупнейшие потери понесли потомки основателя ритейлера Сэма Уолтона – самая богатая семья мира, согласно рейтингу Bloomberg. Тот, правда, не включает такие разветвленные династии, как Рокфеллеры, а также те, состояние которых, напротив, контролирует один наследник. Нет в нем и миллиардеров в первом поколении. Но, как бы то ни было, Уолтоны вчера стали беднее на $11,4 млрд. Оставшиеся в живых дети Сэма (Алиса, Джим и Роб), невестка Кристи и ее сын Лукас теперь владеют $199,3 млрд.

Акции Target (второй сети США) теряли в течение торгов до 5,1%, но по итогам дня упали только на 3,6%. Бумаги Kohl’s рухнули на 9,1%, Macy’s – на 7,2%, Nordstrom и Ross – на 5% каждая. SPDR S&P Retail ETF потерял почти 4,2%.

Продажи перекинулись и на электронную коммерцию, тем более что там были и свои новости. Акции Shopify – любимицы рынка времен пандемии – упали примерно на 14,1% после того, как компания объявила об увольнении 10% сотрудников. Но они давно не в фаворе: к закрытию дня их потери от 52-недельного максимума достигли 82,1%.

Акции Amazon упали на 5,2%, а PayPal и Square Block – на 5,7% и 7,1% соответственно. Продолжили падение, начавшееся еще в пятницу, и другие компании технологического сектора. Microsoft и Alphabet, которым предстояло отчитаться вечером, теряли 2,7% и 2,3%.

Были, конечно, и светлые пятна. Так, Coca-Cola подорожала на 1,6%, а McDonald's – на 2,7%. Обе превзошли ожидания по прибыли. Собственно, заметная часть отчитавшихся в этот день компаний превысила прогнозы. И все же падение шло довольно широким фронтом: на NYSE снижающихся акций было больше, чем растущих, в 1,73 раза, а на Nasdaq – в 1,72. При этом из 11 секторов S&P 500 в плюс день завершили лишь 3.

Этому способствовала статистика, показавшая падение доверия потребителей до минимума с февраля 2021 года, а также пятое подряд снижение продаж новых домов. На таком фоне сегодняшний подъем ставки, как и дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, выглядели почти гарантией рецессии и новых проблем в бизнесе.

Мнения аналитиков здесь, впрочем, разделились. Стратеги Morgan Stanley и Goldman Sachs уверены, что «ястребиное» настроение у ФРС – это надолго. А вот в JPMorgan Chase ставят на то, что инфляция достигла пика и вскоре позиция Федрезерва развернется на 180 градусов, улучшив перспективы для акций во втором полугодии.

Как бы то ни было, сейчас, согласно CME FedWatch Tool, срочный рынок оценивает в 49,5% вероятность подъема ставки в сентябре на 50 б.п., если сегодня ее поднимут на 75 б.п. Шансы на больший шаг чуть выше – 50,5%.

Но и пессимизм уже дошел до той черты, когда он может служить причиной не падения, а отскока. После закрытия торгов отчитались «тяжеловесы» Amazon и Microsoft. Обе компании не оправдали ожиданий ни по доходам, ни по прибыли. Три дня их акции распродавали в ожидании именно этого, но вчера на постмаркете они взлетели на 4,9% и 4% соответственно. Так что сегодня у американских индексов есть шансы встречать подъем ставки ФРС, будучи в плюсе.

