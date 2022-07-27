Рубль и акции подождут решения ФРС

Главным событием сегодняшнего дня станет оглашение итогов заседания ФРС США и последующая пресс-конференция ее руководителя Джерома Пауэлла. Консенсус прогноз предполагает, что американский регулятор повысит ставки на 0,75 п.п., но часть аналитиков не исключает, что будет сделан и более решительный шаг. Многое будет зависеть от оценок Федрезервом состояния и перспектив американской экономики, а также собственно риторики Пауэлла. Причем первая реакция рынков может быть ложной, а «по-настоящему» новости будут отыгрываться в четверг.

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В связи с этим сегодня было бы логичным увидеть во второй половине дня фиксацию прибыли по российским акциям, которые неплохо выросли в течение предыдущих трех сессий. Но пока российский рынок акций продолжает уверенный рост, прибавив за первый час торгов 0,7% капитализации. Индекс Мосбиржи ушел выше важной отметки 2200 пунктов. Если индикатору удастся удержаться на достигнутых уровнях, это будет очень сильный технический сигнал на прекращение фазы падения и формирования движения в сторону сильного сопротивления 2500 пунктов.

С утра намного лучше рынка торгуются акции металлургов, включая «Норникель». Но пока это движение стоит рассматривать как технический отскок после мощных распродаж, прошедших ранее.

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В лидеры утреннего роста выбились расписки HeadHunter, подорожавшие за первый час торгов на 13%. С середины месяца капитализация компании выросла на 60%. Техническая картина по бумаге благоприятная: акции отрабатывают фигуру «двойное дно», а потенциал роста до ближайшего сильного сопротивления составляет около 17%.

Что касается сектора высоких технологий в целом, то, как и ожидалось, там началась долгожданная коррекция. Недавние лидеры торгов – «Циан», «Яндекс», «Озон» и VK - сегодня борются за звание аутсайдера. Не исключено, что распродажи прокатятся и по остальным бумагам, в том числе по «голубым фишкам». Все-таки риск появления негатива от ФРС велик, и многие предпочтут зафиксировать полученную от роста российских акций прибыль.

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Рубль открыл день не очень уверенным укреплением, но через час торгов вернулся в район вчерашнего закрытия. Судя по характеру рынка, спекулянты начали фиксировать заработанную на снижении российской валюты прибыль. Не исключено, что сегодняшний день она завершит без принципиальных изменений.

Среди других значимых событий стоит отметить продолжающийся рост цен на газ. Сейчас в Европе тысячу кубометров газа можно купить за более чем $2,3 тыс.

Вчера после закрытия рынка в России появилась информация, что Московская биржа планирует 8 августа допустить к торгам нерезидентов из дружественных стран, а также те иностранные компании, конечными владельцами которых являются российские юридические и физические лица. К каким-то серьезным движениям котировок акций это вряд ли приведет, поскольку основной объем сделок на Мосбирже ранее формировали нерезиденты из США, Великобритании и стран ЕС. Объем денег «дружественных инвесторов» незначителен.

Это же можно и сказать относительно зарубежных компаний, открытых отечественными инвесторами. После того, как российские власти закрыли такую лазейку, как возможность снизить через офшорные компании объем выплаты налогов от полученной прибыли на рынке ценных бумаг, дивидендов и купонов по облигациям, торговать через офшоры стало неинтересно.

«Спокойное прохождение возврата нерезидентов в итоге может выступить драйвером роста российского рынка. Такая же ситуация с тотальными негативными ожиданиями была перед перезапуском торгов в конце марта. В результате тогда рынок вырос в первый же день, а вся волна распродаж резидентами завершилась в первые два часа торгов, – считает Василий Карпунин из БКС. – Лимит перевода средств за границу для физлиц из дружественных стран сейчас установлен на уровне $1 млн в месяц. Так что канал оттока открыт не полностью. А значит, и навес продавцов может быть ограничен, ведь лучше находиться в акциях и облигациях, чем в кэше, который съедает инфляция», – добавляет он.

Впрочем, до 8 августа утечет еще много воды и произойдет ряд более значимых для российского рынка акций событий, нежели возврат «дружественных» нерезидентов.