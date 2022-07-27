Что делать, если дома разбился ртутный градусник?

27 июля 2022, 12:23

Ртуть представляет собой летучий металл. Если она вытекает из поврежденного стеклянного градусника, то происходит моментальное распространение ядовитых паров по помещению. Скорость этого процесса напрямую зависит от температуры воздуха.

Поэтому при возникновении такой ситуации, если разбился градусник дома, необходимо как можно быстрее понизить температуру в квартире. Для этого надо незамедлительно отключить все отопительные приборы – обогреватели, теплые полы, радиаторы, кондиционеры.

Ни в коем случае не следует дотрагиваться до частей разбитого градусника и пытаться самостоятельно собрать разлитую по полу ртуть. Необходимо вызвать специалиста. Для предотвращения негативных последствий нужно принять следующие меры:

  • вывести из помещения, в котором разбился ртутный градусник, всех людей и домашних животных;
  • избегать соприкосновения со стеклянным корпусом градусника и ртутью;
  • выключить все имеющиеся в доме отопительные приборы для понижения температуры воздуха;
  • открыть окна и двери балконов, не допуская при этом возникновения сквозняков;
  • выйти из помещения, в котором разбился ртутный градусник, и закрыть за собой дверь;
  • заделать все отверстия в дверных проемах при помощи малярного скотча, тряпок, газет и других материалов;
  • вызвать сотрудников городской службы ртути.

Ртуть сама по себе не представляет опасности для людей, к ней можно прикасаться руками. Но при попадании в открытую среду она моментально выделяет токсичные пары. Поэтому находиться в комнате с разбитым ртутным градусником категорически запрещается. Интоксикация происходит уже через два-три часа. Особенно болезненно отравление ртутью переносят беременные женщины, пожилые люди и дети.

Если ртутный градусник разбился дома, то ситуация усугубляется за счет следующих факторов:

  • работа приборов отопления;
  • небольшая площадь комнаты;
  • наличие значительного числа людей в замкнутом пространстве.

Уборкой ртути, измерениями концентрации токсичных паров и очисткой жилых и нежилых помещений занимается городская служба утилизации. Ее работники оказывают эти услуги круглосуточно во всех городских районах. В число основных функций службы утилизации ртути входят:

  • консультирование по проблемам утечки токсичного вещества в промышленных и бытовых условиях;
  • выполнение измерение качества воздуха;
  • удаление ртути из помещений в соответствии с СанПиН;
  • выполнение демеркуризации в жилых и нежилых помещениях, а также на открытых территориях;
  • дегазация помещений;
  • взятие контрольных проб воздуха для определения его чистоты и соответствия нормативам ПДК;
  • ликвидация ртутьсодержащих отходов.