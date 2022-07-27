Что делать, если дома разбился ртутный градусник?

Поэтому при возникновении такой ситуации, если разбился градусник дома, необходимо как можно быстрее понизить температуру в квартире. Для этого надо незамедлительно отключить все отопительные приборы – обогреватели, теплые полы, радиаторы, кондиционеры.

Ни в коем случае не следует дотрагиваться до частей разбитого градусника и пытаться самостоятельно собрать разлитую по полу ртуть. Необходимо вызвать специалиста. Для предотвращения негативных последствий нужно принять следующие меры:

вывести из помещения, в котором разбился ртутный градусник, всех людей и домашних животных;

избегать соприкосновения со стеклянным корпусом градусника и ртутью;

выключить все имеющиеся в доме отопительные приборы для понижения температуры воздуха;

открыть окна и двери балконов, не допуская при этом возникновения сквозняков;

выйти из помещения, в котором разбился ртутный градусник, и закрыть за собой дверь;

заделать все отверстия в дверных проемах при помощи малярного скотча, тряпок, газет и других материалов;

вызвать сотрудников городской службы ртути.

Ртуть сама по себе не представляет опасности для людей, к ней можно прикасаться руками. Но при попадании в открытую среду она моментально выделяет токсичные пары. Поэтому находиться в комнате с разбитым ртутным градусником категорически запрещается. Интоксикация происходит уже через два-три часа. Особенно болезненно отравление ртутью переносят беременные женщины, пожилые люди и дети.

Если ртутный градусник разбился дома, то ситуация усугубляется за счет следующих факторов:

работа приборов отопления;

небольшая площадь комнаты;

наличие значительного числа людей в замкнутом пространстве.

Уборкой ртути, измерениями концентрации токсичных паров и очисткой жилых и нежилых помещений занимается городская служба утилизации. Ее работники оказывают эти услуги круглосуточно во всех городских районах. В число основных функций службы утилизации ртути входят: