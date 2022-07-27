Скрытая опасность: Китай может перевернуть рынок газа

Главной неожиданностью ситуации на глобальном газовом рынке сейчас является странное поведение Пекина. В то время, как все сбились с ног в поисках газовозов со сжиженным газом (СПГ), в Поднебесной, которая была в прошлом году главным импортером СПГ в мире, царит странное спокойствие. У «китайской аномалии» однако имеется простое объяснение. Китайские трейдеры решили рискнуть и не покупать сжиженный газ по астрономически высоким ценам. Они рассчитывают, что Пекин продолжит придерживаться политики нулевой терпимости по отношению к Covid-19, которая существенно сдерживает рост спроса на топливо и энергию в стране. Естественно, трейдеры не хотят покупать по очень высоким ценам впрок СПГ, который сейчас не очень-то и нужен китайским НПЗ.

«Это означает,- приводит Bloomberg объяснение Тоби Копсона из Trident LNG,- что с предложением (газа) в Китае все в порядке и что трубного газа и их собственного угля им, по крайней мере, сейчас хватает».

Статья по теме: Схватка за сжиженный газ между Азией и Европой становится ожесточенней

В первые шесть месяцев 2022 года импорт СПГ в КНР снизился приблизительно на 20%. Это наверняка приведет к тому, что в этом году Китай потеряет статус главного импортера сжиженного газа на планете.

Статья по теме: Названа новая опасность для газового рынка Европы

Конечно, китайские трейдеры сильно рискуют, не покупая сейчас СПГ. Если температура резко понизится осенью или зимой или китайская экономика в случае ухода пандемии и ослабления ограничений вернется к своему обычному росту, они окажутся в затруднительном положении. В таком случае им придется срочно возвращаться на рынок со всеми вытекающими отсюда последствиями. Главное для рынка и его участников в том, что возвращение китайских покупателей еще больше усилит нехватку СПГ и повысит цены на него.

За примерами ходить далеко не нужно. В январе 2021 года на большей части Китая воцарились аномально низкие температуры. Китайские трейдеры устремились тогда на спотовый рынок покупать СПГ, в результате чего цена на него взлетела до небес.

Нынешняя вялость китайских трейдеров на газовом спотовом рынке предоставляет покупателям из других стран Азии и Европы возможность заполнить хранилища газом. Дело дошло до того, что китайские компании сейчас перепродают излишки СПГ европейцам.

Правительство КНР, конечно, попытается избежать закупки СПГ по нынешним очень высоким ценам. Во-первых, китайские шахтеры получили распоряжение сверху о резком увеличении добычи угля. В первой половине года она перевалила, по данным Национальной энергетической администрации КНР, за отметку 2,2 млрд тонн, что на 11% больше первых шести месяцев 2021 года.

Во-вторых, Пекин увеличивает импорт дешевого трубного газа, главным образом, из России и наращивает добычу своего «голубого топлива».

Спрос на энергоносители в Китае сейчас снизился, главным образом, благодаря коронавирусной пандемии, которая в этом году не выпускает Поднебесную из своих цепких объятий. Локдауны, причиняющие огромный вред экономике, едва не привели к спаду в китайской экономике во втором квартале.

Никто не берется предсказать, как долго продлится «китайская аномалия». Президент Си Цзиньпин неоднократно заявлял о приверженности Пекина к нулевой терпимости к коронавирусу. Это значит, что без локдаунов и ограничений не обойтись и впредь. Последним крупным городом, в котором на этой неделе начинают вводить ограничения, стал Шэньчжэнь, крупнейший экономический центр на юге страны, который называют китайской Кремниевой долиной.

Несмотря на продолжающуюся борьбу с пандемией экономика Китая показала в июле явные признаки оживления. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют в ближайшие месяцы всплеск деловой активности в КНР, что, несомненно, ощутит вся планета и, в первую очередь, газовые рынки.

Возврат китайских импортеров газа на спотовый рынок означает резкий рост конкуренции азиатских покупателей за газовозы с СПГ с европейцами. Европе придется еще больше снижать потребление газа, чтобы лучше подготовиться к предстоящей зиме и как можно больше закачать его в подземные хранилища.