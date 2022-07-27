Газовый кризис в Европе: страны ЕС отказались спасать Германию за свой счет

Единство объединенной Европы, о котором так любят говорить в Брюсселе, ждет предстоящей зимой очень серьезное, возможно, самое серьезное испытание за все время существования Евросоюза. Европейским странам все труднее вырабатывать общий подход к вызовам в энергетической сфере. Единственное, в чем сходится большинство европейских лидеров, так это в желании переложить вину на чужие плечи. Естественно, российские. По примеру Джозефа Байдена, они списывают все свои ошибки и просчеты в энергетической сфере на якобы имеющее место использование Москвой энергоносителей в качестве орудия давления.

Что же касается споров по вопросу реагирования на вызовы в энергетике, то здесь налицо, как уже становится привычным для объединенной Европы после финансового кризиса, разделение континента на север и юг. Министры энергетики стран членов ЕС договорились вчера о принятии предложенного Еврокомиссией плана снижения потребления газа всеми 27 членами ЕС на 15% в течение последующих 8 месяцев, т.е. до апреля 2023 года. Принят план был после горячих споров и с многочисленными оговорками, которые требовали южане.

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Так, заместитель премьер-министра Испании и министр экологического перехода и демократического вызова Тереса Рибера называла план ЕК в первоначальном виде «непропорциональной жертвой». Она подчеркивала, что испанцы в отличие от других европейцев жили исключительно по средствам в отношении энергоносителей и не должны сейчас страдать за тех, кто жил не по средствам. Рибера бросила камень, в первую очередь, в огород Германии. Немецкая промышленность, напомним, работает в основном на газе, которого в Европе с каждым днем становится все меньше. В Мадриде сейчас вспоминают многочисленные упреки, звучавшие последние полтора десятилетия из Берлина в адрес Испании, Португалии и Греции, в безответственной экономической политике. Немецкие политики регулярно советовали коллегам из южных стран привести в порядок финансы, но при этом забыли о диверсификации поставок энергоносителей и подсели на российский газ. Испанцы приводят эти упреки и советы сейчас, когда слышат из Берлина призывы сплотиться перед лицом сокращения поставок газа из России и выступить единым фронтом.

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Разногласия в Евросоюзе начали четко проявляться после финансового кризиса 2008-9 годов. Масла в огонь добавил миграционный кризис 2015-16 годов. Он проходил тоже по географическому принципу, но не между севером и югом, а в этот раз между восточными и западными странами.

В Брюсселе, очевидно, посчитали, что разногласия остались в прошлом после общеевропейских закупок вакцин для всей Европы и создания общего фонда восстановления экономик всех европейских стран после пандемии. Еще больше в Брюсселе понадеялись на укрепление единства между 27 членами Евросоюза после 24 февраля 2022 года в надежде, что ничто так не сплачивает, как общая опасность, которой европейское начальство назначило Россию. Действительно, создавалось впечатление единства, если посмотреть на 6 пакетов санкций против России, принятых объединенной Европой. Однако, когда энергетический кризис на континенте набрал обороты и был усилен последствиями событий на Украине, в Брюсселе заговорили, что Германия и немецкая экономика слишком велики и важны для Европы, чтобы пасть. Конечно, логика в этих рассуждениях есть, потому что кризис немецкой экономики почувствует вся Европа без исключений.

«Экономический кризис в Германии станет кризисом всей европейской экономики»,- безапелляционно заявил на прошлой неделе министр экономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек во время визита в Прагу и Вену. Он также назвал Европу «сообществом (единой) судьбы».

Симоне Тальяпьетра из аналитического центра Брюгеля (Брюссель) считает, что пришло время возвращать долги.

«Север проявил солидарность с югом во время пандемии,- уверен он.- Это значит, что то же самое должен сейчас сделать юг».

Тальяпьетра предлагает создать компенсационный механизм оплаты поставок газа и опционов, которые предоставят отдельные страны наиболее уязвимым в энергетическом смысле государствам.

В Берлине понимают, что европейская солидарность может не выдержать испытания этой зимой, и поэтому купили газа на 15 млрд евро для закачки его в подземные хранилища. Этим они вызвали недовольство ряда европейских стран, потому что такие массовые закупки привели к дальнейшему росту цен на газ на континенте.

Полное отключение от российского газа будет означать, что европейские хранилища будут заполнены к началу отопительного сезона лишь на 65-71%, что значительно ниже установленных Брюсселем 80% на 1 ноября. Это будет означать дефицит 30 млрд кубов «голубого топлива», причем, при нормальной погоде зимой и высоких поставках сжиженного газа. Даже при таком благоприятном сценарии подземные хранилища ряда европейских стран к апрелю 2023 года могут быть пусты.

Особенно тревожит европейцев то, что зимой 2023-24 годов ситуация может оказаться еще хуже. К октябрю 2023 года хранилища могут быть наполнены газом менее чем наполовину.