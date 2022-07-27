«Газпром» обвинил Siemens в невыполнении обязательств по ремонту турбин для «Северного потока»

Компания Siemens не выполняет свои обязательства по ремонту неисправных двигателей для «Северного потока». В результате на компрессорной станции «Портовая» в рабочем состоянии осталась только одна турбина, и прокачка газа была снижена. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил замглавы «Газпрома» Виталий Маркелов.

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«Еще в мае мы рассчитывали получить от Siemens один отремонтированный двигатель, но на сегодняшний день мы этот двигатель не получили. Остаются открыты вопросы по санкционным рискам, препятствующим возврату этого газотурбинного двигателя в Россию и отправке на ремонт других двигателей. Еще один вопрос связан с неисправными двигателями, которые находятся на компрессорной станции в состоянии вынужденного простоя из-за аварийных отказов. Компания Siemens не выполняет работы по устранению данных проблем», — заявил Маркелов.

Он уточнил, что для поддержания нужного давления на компрессорной станции «Северного потока» используются шесть газоперекачивающих агрегатов. Для поддержания плановой пропускной способности газопровода должны работать пять турбин, а одна находиться в резерве. Сейчас же на станции, по его словам, в рабочем состоянии находится только один двигатель, а остальные имеют технические неисправности или достигли срока межремонтной наработки.

Замглавы «Газпрома» добавил, что до введения антироссийских санкций у компании не возникало проблем с получением двигателей после ремонта.

«Газпром» еще 15 июля официально обратился к Siemens Energy c просьбой предоставить документы, позволяющие вывезти газотурбинный двигатель для КС «Портовая». Получив указанные документы 25 июля, компания была вынуждена констатировать, что они не снимают ранее обозначенные риски и вызывают дополнительные вопросы. В этот же день «Газпром» предупредил об остановке еще одной турбины «Северного потока» и о снижении поставок до 33 млн кубометров газа в сутки. 27 июля поток газа в Германию по «Северному потоку» снизился до 19,5% от мощностей газопровода.