Иран будет поставлять в РФ авиадетали и ремонтировать российские самолеты

Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в РФ авиационного оборудования и деталей, а также о предоставлении техподдержки российским самолетам. Кроме того, Тегеран готов поставлять в Москву стройматериалы и сельхозкультуры. Страны уже приступили к работе над аналогом SWIFT для взаимных расчетов, в скором времени на территории Ирана планируется активировать платежную систему «Мир».

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«Представитель Организации гражданской авиации Ирана (CAO) сообщил о подписании Меморандума о взаимопонимании между Ираном и Россией, на основании которого количество пассажирских рейсов между двумя странами увеличилось до 35 в неделю», — передает агентство MEHR.

На встрече замминистра транспорта России с главой САО Мохаммадом Мохаммади-Бахшем также было подписано соглашение об экспорте в Россию авиадеталей и оборудования, произведенных в Иране, а также об осуществлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов ремонтными центрами Ирана.

Кроме того, как рассказал РИА Новости замглавы МИД Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари, Иран и Россия начали работать над созданием межбанковской системы платежей, подобной SWIFT, с помощью которой можно будет совершать валютные операции между двумя странами. Есть также договоренности о запуске в ближайшее время на территории страны российской платежной системы «Мир».

«В настоящее время мы импортируем большое количество российского зерна за нацвалюту, импорт пшеницы из России в этом году не идет ни в какое сравнение с предыдущими годами. Мы также можем экспортировать наши товары, например, России нужны наши строительные материалы или, например, сельскохозяйственные культуры», — добавил Сафари.

