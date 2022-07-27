Концентрация пластика в Байкале выросла в 1,5 раза за последние пять лет

Количество пластика в озере Байкал за последние пять лет выросло в 1,5 раза, при этом полвека назад водоем был полностью свободен от подобного мусора. Об этом рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Колобов.

«Чтобы понять, какое их количество находится в водах Байкала, представьте: если эти волокна сложить в одну нитку, то получится около 500–1000 м на 1 кв. км водной поверхности. Но это только тот пластик, который плавает (полипропилен, полиэтилен, полистирол), а есть и тяжелые пластики, которые мы не видим, потому что они тонут: полихлорвинил, акриловые полимеры, поликарбонат, полиуретан. За последние пять лет концентрация пластика в Байкале выросла в полтора раза. А 50 лет назад Байкал был полностью свободен от пластика», — сообщил Колобов порталу «Научная Россия».

Байкал загрязняется микропластиком быстрее других озер планеты, в основном это происходит за счет прибывающего мусора из реки Селенга, две трети которой располагаются в Монголии, добавил эксперт. Озеро также загрязняет бытовой мусор у побережья, но не только он. Так, микропластик поступает в водоем через канализационные стоки. Например, после стирки одежды в машинке: во время процесса очищения с одежды срывается большое количество волокон пластика.

Пластик вреден для обитателей Байкала потому, что они принимают его за естественную пищу. Съев такую частицу, микроорганизмы могут погибнуть от непроходимости кишечника, токсического отравления или выжить, но передать токсичный набор по пищевой цепи более крупным организмам. Полиэтиленовая пленка или пакет, например, могут быть не только съедены, но и стать причиной нехватки кислорода для живых организмов на дне озера.

Полностью очистить Байкал от пластика не удастся, считает Колобов, поскольку он уже или распался на микропластик или осел на дне. Однако можно снизить количество попадающего в озеро мусора. Подобные меры уже предпринимаются. В частности, в Госдуму внесен законопроект, который ограничивает оборот одноразового пластика на прибайкальской территории. Речь идет об одноразовой посуде — тарелках, стаканчиках и подобном.

«К пластику нужно относиться как к радиоактивным материалам. На всех трех этапах (производство, эксплуатация, утилизация) над радиоактивными материалами осуществляют контроль. Мы точно знаем, сколько их произведено, где и как они используется, где и как утилизированы. Нужно законодательно ввести запрет на бесконтрольное использование пластика, особенно одноразового», - подчеркнул Михаил Колобов.

Только запрещающих мер недостаточно, у граждан должна быть альтернатива пластику, убежден эксперт. На смену вредному материалу можно прийти разлагаемая бумага или композиты. Например, можно сделать одноразовую посуду саморазрушающейся: скрепить несколько слоев бумаги органическими клеями. Такой материал распадется сам собой или его разрушат бактерии. «И хотя некоторые альтернативные материалы уже существуют, здесь открываются огромные перспективы в создании новых экологичных материалов. Если все получится, опыт можно масштабировать на другие регионы нашей страны, не только на Байкал», — резюмировал эксперт.