Все эти месяцы Британия была главным поставщиком антироссийских фейков, самым громким адвокатом введения новых санкций против России. Однако сейчас британское общество постепенно переключает внимание на другой процесс – предвыборную кампанию между двумя кандидатами на должность главы правящей Консервативной партии, который автоматически становится премьер-министром Великобритании.

По идее в этой двойке должна была присутствовать Пенни Мордэнт – бывшая министр торговли Великобритании и самый популярный кандидат по мнению избирателей (каковыми являются все 160 или 170 – у всех разные цифры - тысяч зарегистрированных членов Консервативной партии). Однако фракция консерваторов в парламенте (которая и должна была выбрать из 8 потенциальных кандидатов пару для выдвижения на всеобщее партийное голосование) решила пренебречь точкой зрения избирателей.

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В итоге в финальную двойку вошли два министра из кабинета уходящего премьера Бориса Джонсона – бывший канцлер (то есть глава минфина) Риши Сунак, чей уход в отставку с формулировкой «я так больше не могу» повлек за собой целую серию отставок других министров и вынудил Джонсона уйти в отставку, а также действующая глава министерства иностранных дел Лиз Трасс, которую россияне помнят по ее блестящим знаниям истории и нежеланием признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.

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Причем вроде как сразу было обговорено, что оба кандидата отказываются от «нападения голубых на голубых». То есть, проще говоря, от деструктивной критики друг друга (голубой – это традиционный цвет консервативной партии). Элиты приняли решение, что подобная критика приведет к еще большему падению рейтинга Консервативной партии и станет, по сути, подарком их главным конкурентам – то есть лейбористам (чьи рейтинги уже серьезно превышают показатели ныне правящих консерваторов). Не исключено, что Британию ждут досрочные парламентские выборы – и поэтому консерваторам крайне важно подойти к ним единой силой без внутренних конфликтов.

Ругаются и врут

Сунак и Трасс вроде как согласились – первый обещал говорить об идеях, а вторая божилась, что сосредоточится на позитивной повестке. Однако на дебатах, которые состоялись 25 июля, кандидаты сошлись в клинч. В том числе в вопросе налоговой политики. Лиз Трасс не упустила возможность напомнить, что именно Сунак – как глава Минфина при Джонсоне – отвечал за введение дополнительных налогов во время коронавируса, тогда как Сунак препарировал обещания Трасс по сокращению налогов и говорил, что реализация этих обещаний нанесет удар по всей экономике. Оба подняли китайскую тематику (обвинив друг друга в недостаточной жесткости по отношению к Пекину). При этом Риши Сунак – как человек, пока что отстающий от Лиз Трасс по опросам – был более агрессивным. Специалисты подсчитали, что за первые 12 минут дебатов Сунак перебил госпожу Трасс 22 раза.

При этом сама британская пресса достаточно критично относится к обоим кандидатам. Проще говоря, считает их недостойными доверия. «Для того, чтобы продемонстрировать историю “из грязи в князи”, Риши Сунаку приходится возвращаться к истории своей бабушки-иммигрантки. А аптеку, которой владела его мать, сравнивать с продуктовой лавкой, которой владел отец Маргарет Тэтчер (разница в классе между лавкой и аптекой очевидна, но Сунаку приходится работать с тем, что имеет)», - пишет The Guardian. Приметно такая же история у Лиз Трасс. «Она выросла в весьма обеспеченном пригороде Лидса, в семье с достатком и с отцом, которой работал профессором математики», - продолжает издание.

При этом политические программы далеки от тех образов, которые они рисуют. Внук иммигрантов Риши Сунак выступает против того, чтобы мигранты из стран третьего мира приезжали и оставались в Великобритании (а также за то, чтобы их вывозили из Британии в другие страны). «Мы должны контролировать наши границы. Мои бабушка с дедушкой приехали в страну потому, что правительство решило, что они должны приехать», - заявлял он. И его позиция логична, ведь он понимает, что, согласно опросам, для консервативного электората вопрос нелегальной миграции (то есть на лодках через Ла-Манш) является достаточно болезненным. А Лиз Трасс, пытающаяся показать себя простым человеком, ратовала за ужесточение трудового законодательства и называла британских сотрудников «одними из худших бездельников мира». И эта позиция тоже логична, ведь на фоне Брекзита британский бизнес должен как-то находить свое место в мировых экономических цепочках.

Оба против

Для России в этих выборах нет какого-то фаворита. Во-первых, потому, что и Сунак, и Трасс занимают жесткую позицию по отношению к Москве. По словам Риши Сунака, Москва начала военную спецоперацию полагаясь на ошибочный расчет, что западные демократии разделены, политически слабы и экономически не защищены. При этом он пообещал, что в случае победы свой первый визит совершит в Киев. Лиз Трасс же регулярно обещает «осадить Россию» и «поставить ее на место». Иногда это даже приводит к конфузу – как в ходе одного из последних ее выступлений. «Если Путин победит на Украине, то он на этом не остановится. Он начнёт преследовать демократию и свобод», - начала она говорить, после чего в студии что-то громко упало. Мимика госпожи Трасс была крайне выразительной – как и ее поведение после инцидента. «Отважная, как она сама себя назвала, бунтарка, предводитель свободного мира, танкистка в страхе бежала с британской же телевизионной программы. И это ещё ничего не начиналось по-настоящему», - прокомментировала ситуацию представитель российского МИД Мария Захарова.

Во-вторых, проблема российско-британских отношений лежит не в конкретном лидере, а в политике самой Британии и ее правящего курса. Политике, которая направлена на сдерживание России, следование в фарватере Соединенных Штатов и ослаблении Евросоюза за счет стимулирования российско-европейского конфликта.

Наконец, в-третьих, и Трасс и Сунак являются одинаково плохими для Британии премьерами. Эксперты сходятся в том, что ни у одного из этой двойки нет ни достаточных компетенций, ни политического опыта, ни даже харизмы для решения тех проблем, которые ждут Британию в будущем (рост сепаратистских настроений в Северной Ирландии, перспектива нового шотландского референдума, восстановления экономики после Брекзита, преодоление изоляции в Европе и т.п.). И 5 сентября будет известно, кто из двоих кандидатов получит всю эту ношу.