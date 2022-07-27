Минобороны до конца года построит 12 пятиэтажек в Мариуполе

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны РФ планируют до конца текущего года завершить строительство нового жилого микрорайона в Мариуполе. Первые два многоэтажных дома будут сданы под заселение уже к 1 сентября. Ход работ проинспектировал замминистра обороны России Тимур Иванов, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Статья по теме: Порт Мариуполя полностью разминировали «С нуля будут возведены 12 пятиэтажных новостроек общей емкостью более 2,5 тыс. квартир. Площадь застройки квартала составит 115 га», — уточнили в Минобороны. В данный момент на стройплощадках заняты 1,3 тыс. человек, задействовано 150 единиц спецтехники. Перед началом строительства военнослужащие инженерно-саперных подразделений ВС РФ провели сплошное разминирование территории будущей застройки. Всего в ходе подготовительных работ под строительство только на территории ДНР военные саперы зачистили 4 405 га, обнаружив и обезвредив более 88 тыс. взрывоопасных предметов.

