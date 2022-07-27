Минобороны отчиталось о крупных потерях личного состава ВСУ

Высокоточным оружием ВКС России на территории бывшего завода железобетонных изделий и автотранспортного предприятия «Николаевстройтранс» были уничтожены временные пункты дислокации 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, в результате чего потери противника составили до двухсот человек. Кроме того, за прошедшие сутки была полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ и утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«В районе Артемовска в результате огневого поражения полностью уничтожена одна из рот 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики в результате уничтожения высокоточным ударом командного пункта фактически утратила боеспособность 53-я механизированная бригада ВСУ», — сообщил Конашенков.

В Минобороны также уточнили, что в результате удара ВКС России 24 июля по складу боеприпасов в районе населенного пункта Любимовка Днепропетровской области было уничтожено более ста ракет к РСЗО «Хаймарс» производства США и около 120 военнослужащих, охранявших объект, среди которых были иностранные наемники и технические специалисты.

Кроме того, по словам Конашенкова, за прошедшие сутки были ликвидированы живая сила и военная техника в 142-х районах, в том числе иностранные наемники в пункте временной дислокации на территории завода «Украинские энергетические машины» в Харькове, а также боевики формирования «Черная сотня» в районе Артемовска ДНР.

За сутки российские военные также уничтожили четыре командно-наблюдательных пункта, восемь складов боеприпасов, батарею РСЗО «Ураган», батарею гаубиц «Гиацинт-Б», батарею РСЗО «Град», два артиллерийских взвода гаубиц «Мста-Б» и пять взводов орудий Д-30 на огневых позициях. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8, девять беспилотников и перехватили 10 снарядов РСЗО «Ольха» и «Хаймарс», уточнил представитель Минобороны.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 145 вертолетов, 1622 беспилотных летательных аппаратов, 358 зенитных ракетных комплексов, 4167 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3203 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4494 единицы специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

